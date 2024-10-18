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Зеленський: Партнери реагують на "план перемоги", як на F-16

Дмитро Шварц
18 жовтня 2024 р.

В інтерв’ю Financial Times президент України Володимир Зеленський розповів, як партнери реагують на "план перемоги" і пояснив важливість запрошення України до НАТО.

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Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте
За словами Зеленського, що запрошення до НАТО зміцнить моральний дух українцівФото: NATO

Запрошення України до НАТО є єдиним шляхом припинити війну, про що заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському виданню Financial Times, опублікованому в п'ятницю, 18 жовтня.

"Ми не можемо бути дуже сильними, не маючи запрошення (до НАТО. - Ред.), яке зміцнило б наші дипломатичні спроби покласти край війні. Ця війна закінчиться, коли Путін буде ізольований, а інші партнери підштовхнуть його до дипломатії", - сказав він.

Зеленський додав, що запрошення України до Північноатлантичного альянсу, що є першим пунктом його "плану перемоги", зміцнить моральний дух цивільних і військових. "Запрошення до НАТО підніме моральний дух наших людей і наших військових. Це запрошення означатиме ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні діти не загинуть. Ніколи, тому що ми будемо членом НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення в НАТО, то моральний дух впаде", - наголосив він.

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За словами Зеленського, реакція країн Заходу на його "план перемоги" була такою ж, як і на прохання передати системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot та винищувачі F-16. "Реакція на "план перемоги" така ж, як і на Patriot, і F-16. Але ми маємо це зробити. Тільки так ми можемо вижити. Війна не закінчиться, поки Путін не відчує, що він повинен її закінчити. А він розуміє лише силу. Це залежить не від Росії, а від волі наших партнерів. Більшість на нашому боці, але ми повинні тиснути на інших", - зазначив він.

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Урсула фон дер Ляєн підтримала "план перемоги"

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила про підтримку "мирного плану" Зеленського в тих аспектах, які стосуються її компетенції. Як передає "Інтерфакс-Україна", так вона відповіла на запитання ввечері в четвер на пресконференції після засідання Європейської ради в Брюсселі.

"Звичайно, ми підтримуємо мирний план президента Зеленського. Не мені судити, стосовно вступу до НАТО. Але в тому, що входить до нашої компетенції, ми повністю підтримуємо його план", - сказала вона.

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Як зазначив голова Євроради Шарль Мішель, який брав участь у пресконференції, презентація плану Зеленського на саміті Євросоюзу внесла ясність щодо "нагальних потреб українців, особливо у військовому та фінансовому аспектах". План, вважає Мішель, корисний уже тим, що дає змогу визначити, яка техніка і яке фінансування необхідні терміново.

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