Орбан про "план перемоги" Зеленського: Більш, ніж жахаючий

Реагуючи на "план перемоги", який представив Володимир Зеленський, прем'єр Угорщини знову закликав до мирних перемовин. Він хоче, щоб лідери Німеччини і Франції "якнайшвидше розпочали переговори з росіянами".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед засіданням Європейської Ради на рівні голів держав та урядів у четвер, 17 жовтня, заявив, що представлений напередодні президентом України Володимиром Зеленським "план перемоги", "більш, ніж жахаючий".

Втім, Орбан не уточнив, що саме він має на увазі, обмежившись лише черговими закликами до Європейського Союзу "змінити свою поточну стратегію" щодо війни Росії проти України.

На його думку, зміна стратегії не має передбачати ескалації і "більше небезпечної зброї та зброї дальнього радіусу дії", а має сприяти припиненню вогню і мирним перемовинам.

"Сьогодні я також закликатиму канцлера Німеччини і президента Франції якнайшвидше розпочати переговори з росіянами від імені всього Європейського Союзу , щоб ми могли знайти вихід з цієї ситуації", - написав Орбан у Facebook.

На представлення Зеленським "плану перемоги" на засіданні Європейської Ради угорський прем'єр поки не відреагував.

Зеленський про Орбана: Ми привіталися, це непогано

Сам Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з лідерами країн ЄС зазначив, що бачив Орбана "серед усіх інших лідерів". "Ми привіталися. Я вважаю, що це вже непогано", - пожартував він.

Інших коментарів щодо спілкування з угорським прем'єром чи його позиції президент України не давав.