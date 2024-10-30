Зеленський обурився на статтю NYT про запит на Tomahawk

За словами президента України, інформація про запит у "плані перемоги" на далекобійні ракети була конфіденційною, тому він не розуміє цього послання Білого дому.

Президент України Володимир Зеленський обурився витоком інформації про те, що одним із пунктів його "плану перемоги" було надання Сполученими Штатами ракет Tomahawk. Про це він сказав у середу, 30 жовтня, під час спілкування з представникам ЗМІ країн Північної Європи.

За його словами, в межах "плану перемоги" він попросив партнерів надати далекобійну зброю, яку Україна використає лише у випадку, якщо "Росія не припинить війну і не припинить подальшу ескалацію". "Я сказав, що це превентивний метод. Мені відповіли, що це ескалація", - зазначив він.

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"Ніякої конфіденційності між партнерами"

Зеленський зауважив, що інформація про запит на отримання ракет Tomahawk була конфіденційною, тому він не розуміє, як сприймати оприлюднення цього пункту його плану.

"Коли багато країн почали підтримувати "план перемоги", ви бачите, що відбувається у ЗМІ, - вони сказали, що Україна хоче або хотіла отримати багато ракет, таких як Tomahawk тощо. Але це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що немає ніякої конфіденційності між партнерами", - зазначив він.

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29 жовтня американське видання The New York Times із посиланням на високопоставленого американського посадовця написало, що Зеленський пропонував надати Україні "пакет неядерного стримування", в межах якого Україна мала отримати ракети Tomahawk дальністю до 2500 кілометрів, що, за словами чиновника, "є абсолютно нездійсненною вимогою".