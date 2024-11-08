Київ підтвердив участь Маска в розмові Зеленського і Трампа

У коментарі AFP два високопоставлених джерела в Україні підтвердили, що Ілон Маск був присутній під час телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського, про що раніше повідомило американське видання Axios.

Американський мільярдер Ілон Маск брав участь у телефонній розмові між президентом України Володимиром Зеленським і новообраним президентом США Дональдом Трампом після його перемоги на виборах. Цю інформацію агентству AFP у п'ятницю, 8 листопада, підтвердили високопоставлені українські чиновники на умовах анонімності.

Один співрозмовник сказав, що повідомлення американського видання Axios про телефонну розмову було точним. Інше джерело зазначило, що Маск був фізично присутній з Трампом під час розмови. За його словами, Маск "не був на лінії, Трамп дав йому телефон, вони десь були разом".

"Зеленський подякував Маску за Starlink, вони коротко поговорили. Але основна розмова була, звичайно, з Трампом", - зазначив він і додав, що Зеленський і Трамп "нічого суттєвого не обговорювали, це було просто привітання".

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Axios: Трамп і Маск запевнили Зеленського в підтримці України

Раніше цього дня Axios повідомило, що Маск був присутній під час телефонної розмови Трампа з Зеленським. Співрозмовники журналістів зазначили, що розмова тривала близько 25 хвилин, і під час неї Трамп запевнив Зеленського, що буде підтримувати Україну, а Маск - що продовжить підтримку супутниками Starlink.

Сам Зеленський після американських виборів повідомив, що провів "чудову" телефонну розмову з Трампом, під час якої вони домовилися "підтримувати тісний діалог і просувати співпрацю". Про участь у розмові Маска він не згадував.

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