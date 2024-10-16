Зеленський публічно представив "план перемоги"

Під час презентації "плану перемоги" у Верховній Раді президент України наголосив, що його реалізація залежить від партнерів.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді в середу, 16 жовтня, вперше публічно презентував "план перемоги".

План складається з п'яти пунктів: перший - геополітичний, другий і третій - військові, четвертий - економічний, п'ятий - безпековий. До нього є три таємних додатки.

Пункти розраховані за часом: перші чотири - на час війни, щоб її завершити, а останній - на час після війни, щоб гарантувати безпеку.

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Реалізація "плану перемоги" залежить від партнерів

Зеленський назвав "план перемоги" планом посилення України та її позицій, але наголосив, що його реалізація залежить від партнерів.

"Цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Підкреслюю: від партнерів. Це точно не залежить від Росії", - зазначив він.

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Перший пункт - запрошення України в НАТО зараз

Початковий пункт плану перемоги - "безумовне запрошення зараз" України до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

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Зеленський: ЗСУ продовжать операції на території РФ

Ключем до реалізації оборонного пункту президент назвав продовження операцій Збройних сил України в певних районах території РФ, а також знищення наступального потенціалу РФ на окупованій території України.

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Засідання парламенту, на якому виступив Зеленський, відбулося за участі прем'єр-міністра, міністрів, військового керівництва, зокрема головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, голови Служби безпеки України Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки міністерства оборони Кирила Буданова, міністра оборони Рустема Умєрова, а також іноземних гостей.

Нагадаємо, що досі зміст "плану перемоги" публічно не презентувався, його бачили лише президент США Джо Байден, генеральний секретар НАТО та кілька європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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