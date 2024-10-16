Зеленський не презентуватиме "план перемоги" повністю

Через наявність непублічних додатків "план перемоги" України Володимир Зеленський презентує у Верховній Раді не в повному обсязі, попередив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський представить у Верховній Раді свій план перемоги в середу, 16 жовтня, не у повному обсязі. Як пояснив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, план має додатки, які не обговорюватимуть публічно.

"Там є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді має бути надана Україні тощо", - сказав він.

"План перемоги" - що відомо?

Подоляк зазначив, що в плані ключову роль відіграють Україна та її громадяни, адже "тільки Україна може поставити остаточні акценти у цій війні", проте там є "логіка до розуміння", що війну можна закінчити винятково примусом РФ до усвідомлення наслідків від продовження агресії.

"Росія буде втрачати кошти - це економіка. Вона буде втрачати своїх людей масово - а це зброя. Вона буде відчувати війну на своїй території в набагато більшому обсязі - а це бунти тощо. І от всі ці складові, які будуть розбиті на певні блоки, президент презентує", - сказав він.

За його словами, завдяки презентації "плану перемоги" в парламенті Зеленський хоче, щоби суспільство зрозуміло - є "певна логіка", що саме потрібно робити, і що саме Україна хоче від партнерів.

Нагадаємо, що досі зміст "плану перемоги" публічно не презентувався, його бачили лише президент США Джо Байден, генеральний секретар НАТО та кілька європейських лідерів, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц.