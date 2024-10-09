Зеленський: Є шанс закінчити війну не пізніше 2025 року

"План перемоги" - це посилення України перед переговорами з Росією, міст до "саміту миру", заявив Володимир Зеленський. Його перший пункт - запрошення в НАТО.

Документ "Основи миру", в якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни, буде готовий до листопада, заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 9 жовтня, під час виступу на саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

"Для нас це "план перемоги". Для кожної з ваших країн - це план надійної стабільності. Коли план буде повністю реалізований, Росія втратить здатність загрожувати Європі", - сказав він.

Зеленський: "План перемоги" - місток до "саміту миру"

За його словами, Росія уникає чесної дипломатії, і саме тому Україна розробила план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням "саміту миру".

"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо шанс просунути ситуацію у бік миру та міцної стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір. Вибір для рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року", - сказав президент.

Під час пресконференції після саміту Зеленський повідомив, що детально представить "план перемоги" лідерам країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), саміт яких відбудеться "найближчим часом".

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Він уже представив цей план президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти, які замінять його після виборів 5 листопада - Камалі Гарріс (Демократична партія) і Дональду Трампу (Республіканська партія), і зараз українська та американська команди пропрацьовують деталі. Протягом наступних двох днів Зеленський представить план лідерам Великобританії, Франції, Італії та Німеччини. "Я спробую це зробити швидко, а потім вже на "Рамштайні" представлю всім нашим партнерам", - сказав він.

Президент зазначив, що "план перемоги" майже ніяк не залежить від Росії. "Тому що це посилення України, як геополітично, так і на полі бою, яке повністю залежить від політичної волі наших партнерів. Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Це міст до "саміту миру". Цей місток ми й запропонували. Бо тільки в сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий мир. Ми сподіваємося, що США разом з іншими партнерами почують нас", - наголосив він.

Зеленський: Перший пункт "плану перемоги" - Україна в НАТО

За словами Зеленського, першим пунктом "плану перемоги" є запрошення України до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"План розрахований на посилення України. В цьому не може бути скепсису від партнерів, якщо вони не бояться РФ. Тому що ми хочемо отримати перший крок - запрошення. Конкретне запрошення в Альянс не є членством у НАТО. Так, краще бути членом НАТО. Але сьогодні ми говоримо про посилення нашої позиції. Зараз. Не після війни, не через 10 років, не через 30 років. Зараз", - наголосив президент.

Він додав, що розуміє позицію деяких лідерів, які скептичні щодо вступу України в НАТО під час війни, тому й говорить про запрошення. "І тут, я вважаю, що якщо країни - проти, то вони будуть проти і після всього". Дуже хочеться не дипломатичної їхньої оцінки, а реальної відповіді. Якщо вони дійсно хочуть посилити Україну, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли в цій війні, якщо вони хочуть, щоб війна ця закінчилася - не просто втратою людей, територій, справедливості, санкцій, тощо, то тоді вони, я вважаю, підтримають наші пропозиції. Запрошення є частиною цих пропозицій", - зауважив президент.

Раніше агентство Bloomberg написало, що ситуація на фронті, складнощі з фінансуванням і прийдешні президентські вибори в США спонукають партнерів України "уважніше розглянути можливість припинення конфлікту шляхом перемовин", і що нібито Зеленський готовий виявити "більш гнучкий підхід" у питанні переговорів з РФ і завершення війни. При цьому видання зазначило, що центральним елементом будь-яких майбутніх переговорів буде членство України в НАТО - питання, яке розділяє союзників, і поки незрозуміло, яка формула зможе посадити всі сторони за стіл перемовин.