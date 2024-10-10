ЗСУ зможуть триматися в Курській області місяці - Bloomberg

В українців налагоджена система постачання військ у Росії. При цьому армія РФ поки що проводить на Курщині лише обмежені контратаки, пише Bloomberg.

Українські сили оборони зможуть утримувати зайняті території Курської області РФ ще щонайменше кілька місяців, написало 9 жовтня агентство Bloomberg із посиланням на високопоставлені неназвані джерела в адміністрації президента США.

За словами співрозмовників видання, в українських військових налагоджена система постачання військ, що перебувають на території Росії, зокрема боєприпасами, з нестачею яких ще не так давно стикалися Збройні сили України (ЗСУ).

Як зазначає Bloomberg, деякі американські чиновники вважали, що операція в Курській області, яка на самому початку вражала швидким просуванням українських військ, може в підсумку надто дорого обійтися ЗСУ, якщо Росія почне контратакувати та швидко витіснить українські війська.

Поки що російська армія проводить на Курщині лише обмежені контратаки, зосереджуючись переважно на операціях на Сході України.

У Києві вважають, що відступати буде дорожче

Своєю чергою італійське видання Corriere della Sera пише, що в Києві вважають, що залишити Курщину буде дорожче, ніж залишатися там, оскільки російські війська, найімовірніше, стануть переслідувати підрозділи ЗСУ і по інший бік кордону - в українській Сумській області.

Bloomberg також зауважує, що влада РФ поки що не демонструє готовності вести переговори, зокрема й щодо зайнятих ЗСУ територій Курської області.

ЗСУ взяли під контроль близько 1300 квадратних кілометрів території Курщини з приблизно 100 населеними пунктами. Після цього російська армія зробила спробу контрнаступу та заявила про звільнення десяти селищ.