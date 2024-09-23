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ЗСУ заявили про прорив нової ділянки кордону на Курщині

Дмитро Шварц
23 вересня 2024 р.

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону, заявило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Українська бронетехніка в Курській області, серпень 2024 року
Прорив здійснили підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУФото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ЗСУ) у понеділок, 23 вересня, заявило про прорив ще однієї ділянки фронту на російському кордоні в Курській області.

"Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, було опубліковано відео, яке, як вказано, демонструє пророблення проходів в інженерних загородженнях росіян, захід українських десантно-штурмових підрозділів на територію РФ та перші бої в прикордонній смузі.

Нагадаємо, що ЗСУ розпочали наступ на території Курської області РФ 6 серпня. Президент Володимир Зеленський пояснив операцію необхідністю створення на території Росії "буферної зони". На його думку, наступ ЗСУ в Курській області порушив заплановані наступальні операції російських військ, метою яких було розширення зони активних бойових дій на північному сході України.

11 вересня російські війська перейшли в контрнаступ у Курській області, що згодом підтвердила українська влада. Проте вже 18 вересня представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашковський у коментарі агенції AFP заявив, що контрнаступ Росії в Курській області зупинили.

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