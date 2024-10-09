Зеленський може пом'якшити позицію по переговорах з РФ - ЗМІ

Cпіврозмовники Bloomberg, близькі до НАТО, сказали виданню, що українські посадовці дають зрозуміти, що готові визнати необхідність завершення війни та зайняти "більш гнучку" позицію.

Союзники помічають, що президент України Володимир Зеленський готовий виявити "більш гнучкий підхід" у питанні завершення війни, написало 8 жовтня агентство Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників, знайомих із перебігом переговорів українського лідера з західними колегами.

Співрозмовники, близькі до НАТО, сказали виданню, що українські посадовці дають зрозуміти: вони готові визнати необхідність завершення війни. Водночас агенція зауважує, що офіційна позиція Зеленського непохитна: повне виведення російських військ з України та ніяких торгів щодо окупованих територій.

Bloomberg зауважує, що запропонований Зеленським у вересні "план перемоги" зустрів прохолодний прийом у США і союзники посилили тиск на нього, вимагаючи конкретики. Після цього президент України відправив у Вашингтон своїх головних помічників, аби пропрацювати з американцями цього тижня деталі плану.

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Ключовий елемент переговорів - членство України в НАТО

Як пише видання, ситуація на фронті, складнощі з фінансуванням і прийдешні президентські вибори в США спонукають партнерів України "уважніше розглянути можливість припинення конфлікту шляхом переговорів".

У статті йдеться, що центральним елементом будь-яких майбутніх переговорів буде членство України в НАТО - питання, яке розділяє союзників. "Хоча малоймовірно, що президент США Джо Байден направить Києву чітке запрошення приєднатися до Альянсу, така пропозиція розглядається як потенційний козир на будь-яких переговорах за участю Кремля", - пишуть журналісти.

Один із співрозмовників видання зауважив, що відмова від повноправного членства в НАТО відкине Україну назад на переговорах про припинення вогню, але додав, що надійні двосторонні гарантії безпеки, особливо з боку США, будуть рівнозначні фактичному членству в Альянсі. Оскільки Росія категорично відкидає вступ України в НАТО, то, за його словами, поки незрозуміло, яка формула зможе посадити всі сторони за стіл переговорів.

DW звернулась за коментарем до Офісу президента України щодо цієї публікації, але поки не отримала відповіді.

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