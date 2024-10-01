МЗС України спростовує розгляд територіальних поступок РФ

1 жовтня видання Financial Times повідомило, що глава МЗС України Андрій Сибіга у США обговорював компроміси з РФ, в тому числі територіальні поступки. В МЗС назвали цю інформацію "просто неправдивою".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що принцип "нічого про Україну без України" залишається незмінним, а Україна не піде на жодні компроміси щодо своєї територіальної цілісності й суверенітету.

"Не територіальні компроміси, а повна відповідальність Росії та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом. В іншому випадку це буде відкладена війна. Європа не може собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти", - наголосив Сибіга під час участі у Варшавському безпековому форумі, інформує пресслужба МЗС у вівторок, 1 жовтня.

Раніше у цей день українське МЗС наголосило, що міністрСибіга під час візиту в США минулого тижня не обговорював можливості територіальних поступок Росії.

Таким чином у відомстві відреагували на статтю видання Financial Times (FT) , яке, посилаючись на неназваних європейських дипломатів, стверджує, що певні українські офіційні особи під час візиту у Нью-Йорк на засідання Генасамблеї ООН були "більш відкриті" до "обговорення можливості домовитися про припинення вогню, навіть якщо російські війська залишаються на їхній території.

"Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга використав приватні зустрічі із західними колегами під час своєї першої поїздки до США на цій посаді, щоб обговорити потенційні компромісні рішення, за словами дипломатів, і висловив більш прагматичний тон щодо можливості переговорів про землю в обмін на безпеку, ніж його попередник", - стверджує видання.

Financial Times також навело цитату неназваного дипломата, який нібито був у Нью-Йорку: "Ми дедалі більше відкрито говоримо про те, чим це закінчиться і від чого Україні доведеться відмовитися, щоб отримати постійний мир".

МЗС: Інформація FT є просто неправдивою

Речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи статтю Financial Times, наголосив, що на зустрічах Сибіги взагалі не йшлося про "територіальні компроміси".

"Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси", - зазначив він.

За словами речника, "позиція міністра є непохитною", і він наголошував на ній в тому числі "за зачиненими дверима": "Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України".

В МЗС наголошують, що "формула миру" - це "єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру", до того ж має неухильно дотримуватися принцип "нічого про Україну без України".

"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", - резюмував Тихий.