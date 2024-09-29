Київ розкритикував Берн за підтримку плану КНР і Бразилії

МЗС вважає єдиним шляхом до справедливого та сталого миру ініціативу президента Володимира Зеленського і закликає не ухвалювати жодних рішень про Україну без України.

Україна розкритикувала Швейцарію за підтримку "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії, про що йдеться у заяві міністерства закордонних справ України у суботу, 28 вересня. "Українська сторона розчарована інформацією щодо підтримки швейцарською стороною так званого "Китайсько-бразильського консенсусу з 6 пунктів", - йдеться у заяві МЗС України.

Українські дипломати заявили також про те, що "не можуть зрозуміти логіки такого рішення", адже разом зі Швейцарією організовували перший Глобальний Саміт миру, після чого активно співпрацюють над збільшенням кількості підписантів підсумкового комюніке саміту.

МЗС закликало не домовлятися про Україну без України

"Ще раз наголошуємо, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах: По-перше, нічого про Україну без України. По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - зазначило МЗС України.

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Також у заяві міністерства йдеться про те, що "Формула миру" президента України Володимира Зеленського є "єдиним шляхом до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру", тому немає потреби створювати додаткові формати та платформи для обговорення шляхів досягнення миру. "Формула миру надає повний інструментарій та відповідні майданчики для обговорення всіх ідей, консолідації різних бачень та концепцій Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії", - йдеться у заяві.

Наостанок МЗС України закликало Швейцарію та всі країни, які підтримують міжнародне право і Статут ООН, уникати участі в так званих "мирних ініціативах", які можуть лише ускладнити процес досягнення миру для України. "Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною", - йдеться у заяві МЗС.

Швейцарія змінила погляд на китайсько-бразильський "мирний план"

Міністерство закордонних справ Швейцарії у суботу заявило про те, що підтримало китайсько-бразильську мирну ініціативу, оскільки "погляд на такі зусилля значно змінився". Як зазначив головний речник МЗС Швейцарії Ніколя Бідо в коментарі агентству Reuters, сталося це після того, як в документ було додано посилання на Статут ООН.

"Для нас це означає значну зміну нашого погляду на ці ініціативи. Конкретні дипломатичні зусилля, організовані китайсько-бразильською групою, можуть представляти для нас інтерес", - зазначив він.

Також він додав, що 27 вересня Швейарія була запрошена на зустріч в кулуарах Генасамблеї ООН, організовану Китаєм та Бразилією задля обговорення цієї мирної ініціативи. "Ми взяли участь у цій зустрічі в якості спостерігача і підтримуємо цю динаміку", - зазначив Бідо.

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Своєю чергою, швейцарське видання Swissinfo навело у суботу такий вислів представника МЗС: "Ця ініціатива важлива, оскільки вона пропонує альтернативу войовничим промовам, вимовленим цього тижня в ООН як українською, так і російською стороною. Швейцарія завжди наголошувала на важливості посилання на Статут ООН у мирних ініціативах".

"За словами пана Бідо, про важливість Статуту ООН у контексті цієї ініціативи цього тижня говорив міністр закордонних справ Китаю (Ван Ї. - Ред.) у Раді Безпеки ООН. На думку швейцарського зовнішньополітичного відомства, ця ініціатива вписується у рамки Статуту ООН", - йдеться у публікації Swissinfo.

Засідання групи "Друзі за мир"

27 вересня на полях генасамблеї ООН міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та радник президента Бразилії Селсу Аморім зібрали 17 країн для обговорення китайсько-бразильського "плану припинення війни в Україні".

За підсумками зустрічі Ван Ї заявив журналістам, що "Росія та Україна - сусіди, яких не можна відділити одне від одного, і дружба - єдиний реалістичний варіант". Також він анонсував нові зустрічі в Нью-Йорку в рамках так званої групи "Друзі за мир".

Також стало відомо, що серед учасників зустрічі була Угорщина. "Всьому світу набридла нездатність європейців і трансатлантичної спільноти покласти край цій війні в Європі", - заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. За його словами, до ініціативи приєдналися також Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія та Кенія.

Раніше Зеленський відхилив китайсько-бразильську ініціативу як таку, що відповідає інтересам Росії.