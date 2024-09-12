Зеленський: "Мирна ініціатива" КНР і Бразилії - деструктивна

Китайсько-бразильська "мирна пропозиція" щодо війни Росії проти України є "деструктивною" і просто слугує "політичною заявою". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському порталу "Metropoles", опублікованому в середу, 11 вересня.

"Китайсько-бразильська пропозиція - це теж деструктивно, це просто політична заява. Я казав Лулі (президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва - Ред.), ми передавали китайській стороні: "Давайте разом сідати, давайте разом розмовляти. Ви нам не вороги і ми вам не вороги". З чого ви раптом вирішили, що ви повинні приймати сторону Росії або бути десь посередині?", - сказав він.

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Також Зеленський зазначив, що Бразилія та Китай "повинні зупинити росіян, повинні показати, що ви сильні країни".

"Як можна казати: "Ми пропонуємо, ось наша ініціатива", нічого нас не запитавши? А Росія включається і каже: "Ми підтримуємо бразильсько-китайську ініціативу". Ми ж не дурні. Для чого цей театр? Тобто ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули цію ініціативу і кажете: "Давайте таку ініціативу", - заявив він.

За словами Зеленського, така пропозиція - "це точно не про справедливість, не про цінності, це точно без поваги до України, точно без поваги до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія".

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Зеленський: влада Бразилії є "більше проросійською"

Також Зеленський вважає, що влада Бразилії є "більше проросійською". Зокрема, він негативно оцінив позицію, яку зайняв президент Бразилії.

"Я мав гарну розмову з президентом Лулою, і я думав, що він мене зрозумів. Я був вдячний йому за зустріч, і я був дуже відкритий, абсолютно відкритий. Я хотів побачити в його досвіді розуміння того, що відбувається, а не просто політичне примирення. Що значить - просто сісти і поговорити. Він (Володимир Путін - Ред.) - вбивця. Я повинен бути сильним, щоб сідати і про щось говорити", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна не може піти на визнання втрати територій та забути злочини РФ заради миру. "Хай Україна піде на компроміс". Який компроміс? Просто віддати свою землю, забути, що вони вбивають наших людей? В чому компроміс? Це просто неприйнятні речі - забути вбивства, забути все, тому я вважаю, що це деструктивно", - наголосив він.