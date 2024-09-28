Друзі за мир: ЄС засудив підтримку Угорщиною КНР і Бразилії

Угорщина доєдналась до обговорення китайсько-бразильського "мирного плану" для України, що викликало невдоволення глави європейської дипломатії. "Починають думати категоріями капітуляції", - прокоментував Жозеп Боррель.

Верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель засудив участь Угорщини у зустрічі в рамках ініціативи "Друзі за мир", скликаної Китаєм і Бразилією на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) для обговорення "мирного плану" для України.

"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні. І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план президента України Володимира Зеленського", - цитує Борреля українська служба "Голосу Америки ".

За його словами, це "унікальний випадок". Водночас дипломат висловив упевненість, що це "не призведе до пандемії серед держав-членів".

Китайсько-бразильський "мирний план" для України

27 вересня на полях генасамблеї ООН міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та радник президента Бразилії Селсу Аморім зібрали 17 країн для обговорення китайсько-бразильського "плану припинення війни в Україні".

Серед них була Угорщина. "Всьому світу набридла нездатність європейців і трансатлантичної спільноти покласти край цій війні в Європі", - заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. За його словами, до ініціативи приєдналися також Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія та Кенія.

За підсумками зустрічі Ван Ї заявив журналістам, що "Росія та Україна - сусіди, яких не можна відділити одне від одного, і дружба - єдиний реалістичний варіант". Також він анонсував нові зустрічі в Нью-Йорку в рамках так званої групи "Друзі за мир".

Раніше Зеленський відхилив китайсько-бразильську ініціативу як таку, що відповідає інтересам Росії.