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Зеленський: Ми знаємо, що дехто хоче говорити з Путіним

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
25 вересня 2024 р.

"Немає окремого Статуту ООН для БРІКС", - заявив президент України Володимир Зеленський на Радбезі та запросив Китай і Бразилію на другий "саміт миру".

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Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН 24 вересня 2024 року
Зеленський на Радбезі ООНФото: The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Війну Росії проти України не можна заспокоїти розмовами, необхідні дії, наголосив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) ввечері 24 вересня.

"З першої секунди цієї війни Росія робить те, що жодним чином не можна виправдати згідно зі Статутом ООН. Росія скоює міжнародний злочин. І саме тому ця війна не може просто "вщухнути". Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він не зупиниться сам. Росію можна лише примусити до миру. І саме це потрібно - примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН", - сказав він.

Зеленський зауважив, що "дехто в світі хоче говорити" з президентом РФ Володимиром Путіним. "Ми знаємо це. Зустрічатись, говорити, спілкуватись. Але що саме вони можуть від нього почути? Що він засмучений, бо ми реалізуємо своє право захищати наших людей? Або що він хоче продовжувати війну й терор лише задля того, щоб ніхто не подумав, що він не мав рації? Це теж безумство", - зазначив президент.

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Зеленський запросив на другий "саміт миру" країни БРІКС

Щоб покласти край війні, Зеленський запросив "усі принципові нації", які "справді поважають Статут ООН", приєднатися до підготовки другого "саміту миру".

"Не існує різних версій Статуту ООН для різних частин світу. Немає окремого Статуту ООН для БРІКС чи для "Великої сімки". Немає окремого російсько-іранського Статуту ООН або окремого китайсько-бразильського Статуту ООН. Є лише один Статут ООН, який об'єднує всіх - має об'єднувати всіх", - зауважив він і закликав діяти в єдності на користь миру "без створення нових і непотрібних поділів світу на блоки чи регіональні групи".

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"Ми запрошуємо Китай. Ми запрошуємо Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Всі однаково важливі для миру. Всі. Без винятків. Так само, як Статут ООН має працювати без винятків. Це процес, який приведе нас до миру. До справедливого миру. Справжнього миру. Миру, який буде довготривалим", - зазначив він.

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