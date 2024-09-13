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КонфліктиКитай

Пекін відповів на критику "мирної ініціативи" КНР і Бразилії

Дмитро Шварц
13 вересня 2024 р.

Китай взяв до уваги критику Володимира Зеленського, але продовжить просувати спільну з Бразилією "мирну ініціативу", заявили в МЗС КНР.

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Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін
Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао НінФото: Andy Wong/AP Photo/picture alliance

Китай взяв до уваги заяву президента Володимира Зеленського, який назвав деструктивним китайсько-бразильський "консенсус із шести пунктів", але продовжить сприяти вирішенню "української кризи" - так в Китаї досі називають війну Росії проти України - на основі цієї "мирної ініціативи". Про це на брифінгу сказала речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін,  передаєу п'ятницю, 13 вересня, інформагентство "Укрінформ".

"Зараз першочерговим пріоритетом є деескалація конфлікту, тому в ініціативі Китаю і Бразилії із шести пунктів першим міститься заклик до відповідних сторін утримуватись від розширення лінії фронту й посилення бойових дій, а також уникати кроків, які можуть спровокувати загострення на фронті", - сказала вона.

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За словами Мао, китайсько-бразильський "консенсус" передбачає неприпустимість застосування ядерної зброї чи завдання ударів по атомних електростанціях, а також закликає всі сторіни сприяти діалогу та переговорам.

Речниця МЗС КНР додала, що китайсько-бразильська "мирна ініціатива" отримала позитивні відгуки з понад 110 країн, і Пекін, за її словами, обговорює її з Києвом.

"Китай і Україна підтримують тісні контакти з відповідних питань, у тому числі щодо китайсько-бразильського "консенсусу із шести пунктів". Ми продовжимо сприяти мирному діалогу і переговорному процесу та відіграватимемо конструктивну роль у політичному врегулюванні конфлікту", - зазначила Мао.

Зеленський: "Мирна ініціатива" КНР і Бразилії - деструктивна

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському порталу "Metropoles" заявив, що китайсько-бразильська "мирна пропозиція" щодо війни Росії проти України є "деструктивною" і просто слугує "політичною заявою". 

Він заявив, що така пропозиція -  "це точно не про справедливість, не про цінності, це точно без поваги до України, точно без поваги до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія".

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