  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаРосійська Федерація

Ван Ї: КНР далі просуватиме власні ідеї щодо війни в Україні

Дмитро Шварц
11 вересня 2024 р.

Китай "завжди дотримувався неупередженої позиції" щодо війни РФ проти України і просуватиме і далі свої ідеї задля політичного врегулювання, заявив Ван Ї на зустрічі з Сергієм Шойгу в Росії.

https://p.dw.com/p/4kUe1
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї
Міністр закордонних справ Китаю Ван ЇФото: SERGIO LIMA/AFPGetty Images

Китай і надалі просуватиме власні ідеї у питанні завершення війни Росії проти України, щоб забезпечити створення умов для припинення вогню і політичного врегулювання. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на зустрічі в Санкт-Петербурзі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу у вівторок, 10 вересня, повідомляє пресслужба МЗС КНР.

"Ван Ї заявив, що Китай завжди дотримувався об'єктивної і неупередженої позиції щодо українського питання (один із варіантів, як у Китаї називають війну Росії проти України. - Ред.) і продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об'єктивних і раціональних голосів у міжнародній спільноті з метою досягнення більшого міжнародного консенсусу і накопичення необхідних умов для якнайшвидшого припинення вогню і політичного врегулювання кризи", - йдеться у повідомленні.

В МЗС Китаю також додали, що Шойгу, своєю чергою, виклав позицію Росії, "вітаючи "консенсус з шести пунктів", запропонований Китаєм і Бразилією, і висловив задоволення тим, що він отримав широке визнання міжнародної спільноти".

Шойгу також заявив, що зустріч з Ван Ї "це яскраве підтвердження особливого характеру російсько-китайських всеосяжних партнерських відносин та стратегічної взаємодії", повідомило російське інформагентство "РИА Новости".

Читайте також: Китай та Росія домовилися зміцнювати зв'язки на противагу Заходу

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Нагадаємо, Китай офіційно позиціонує себе як "нейтральну сторону" у війні Росії проти України.

У першу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай опублікував своє бачення "політичного врегулювання", в якому традиційно зазначив, що "суверенітет, незалежність і територіальну цілісність всіх країн слід ефективно захищати", але жодного разу не вжив слова "війна" та не піддав критиці дій Росії. На Заході китайський "мирний план" розкритикували за те, що в ньому РФ зберігає значну частину окупованої території України.

У червні цього року Китай не взяв участі в глобальному "саміті миру" на знак протесту проти того, що на нього не запросили Росію.

Читайте також: Чи може Китай допомогти у припиненні російської агресії проти України?

Санкції проти РФ: чому економіка Росії продовжує рости

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Навчання Ірану, Росії та Китаю в березні 2024

Китай і РФ проведуть спільні військові навчання

Китай і РФ проведуть спільні військові навчання

У Пекіні заявили про проведення спільних навчань із РФ за участі флоту та авіації. Маневри відбудуться в Японському та Охотському морях у вересні.
Політика9 вересня 2024 р.
Глави МЗС України Дмитро Кулеба та Китаю Ван Ї

Кулеба в Китаї: Україна готова до переговорів з РФ "на певному етапі"

Кулеба в Китаї: Україна готова до переговорів з РФ "на певному етапі"

Дмитро Кулеба став першим українським високопосадовцем, який відвідав Китай з початку повномасштабної війни Росії проти України.
Конфлікти24 липня 2024 р.
МЗС КНР у Пекіні

Китай стримано прокоментував наступ ЗСУ в Курській області РФ

Китай стримано прокоментував наступ ЗСУ в Курській області РФ

У китайському МЗС небагатослівно відреагували на наступальну воєнну операцію України на території Росії.
Політика12 серпня 2024 р.
Більше публікацій