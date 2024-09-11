Ван Ї: КНР далі просуватиме власні ідеї щодо війни в Україні

Китай "завжди дотримувався неупередженої позиції" щодо війни РФ проти України і просуватиме і далі свої ідеї задля політичного врегулювання, заявив Ван Ї на зустрічі з Сергієм Шойгу в Росії.

Китай і надалі просуватиме власні ідеї у питанні завершення війни Росії проти України, щоб забезпечити створення умов для припинення вогню і політичного врегулювання. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на зустрічі в Санкт-Петербурзі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу у вівторок, 10 вересня, повідомляє пресслужба МЗС КНР.

"Ван Ї заявив, що Китай завжди дотримувався об'єктивної і неупередженої позиції щодо українського питання (один із варіантів, як у Китаї називають війну Росії проти України. - Ред.) і продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об'єктивних і раціональних голосів у міжнародній спільноті з метою досягнення більшого міжнародного консенсусу і накопичення необхідних умов для якнайшвидшого припинення вогню і політичного врегулювання кризи", - йдеться у повідомленні.

В МЗС Китаю також додали, що Шойгу, своєю чергою, виклав позицію Росії, "вітаючи "консенсус з шести пунктів", запропонований Китаєм і Бразилією, і висловив задоволення тим, що він отримав широке визнання міжнародної спільноти".

Шойгу також заявив, що зустріч з Ван Ї "це яскраве підтвердження особливого характеру російсько-китайських всеосяжних партнерських відносин та стратегічної взаємодії", повідомило російське інформагентство "РИА Новости".

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Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Нагадаємо, Китай офіційно позиціонує себе як "нейтральну сторону" у війні Росії проти України.

У першу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай опублікував своє бачення "політичного врегулювання", в якому традиційно зазначив, що "суверенітет, незалежність і територіальну цілісність всіх країн слід ефективно захищати", але жодного разу не вжив слова "війна" та не піддав критиці дій Росії. На Заході китайський "мирний план" розкритикували за те, що в ньому РФ зберігає значну частину окупованої території України.

У червні цього року Китай не взяв участі в глобальному "саміті миру" на знак протесту проти того, що на нього не запросили Росію.

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