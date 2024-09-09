Китай і РФ проведуть спільні військові навчання

У Пекіні заявили про проведення спільних навчань із РФ за участі флоту та авіації. Маневри відбудуться в Японському та Охотському морях у вересні.

Міністерство оборони Китаю в понеділок, 9 вересня, анонсувало проведення спільних військово-морських і військово-повітряних навчань з Росією під назвою North-Joint 2024 вже цього місяця.

Маневри, спрямовані на поліпшення стратегічного співробітництва між двома країнами і "зміцнення їхньої здатності спільно протистояти загрозам безпеці", відбудуться в Японському та Охотському морях.

Також китайські військові візьмуть участь у російських навчаннях "Великий океан-24". Точна їх проведення дата не називається. У міноборони КНР наголосили, що китайський та російський флоти разом пройдуть Тихим океаном вже вп'яте.

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На тлі війни РФ проти України Москва та Пекін зміцнюють економічне, дипломатичне та оборонне співробітництво і заявляють про "безмежне" партнерство і згуртованість на противагу Заходу. Зокрема, в середині липня поточного року обидві країни провели спільні військові навчання на воді та в повітрі біля узбережжя китайського портового міста Чжаньцзян.

НАТО, а також США та інші країни критикують китайське керівництво за підтримку воєнної агресії РФ проти України. Пекін у відповідь закликав Північноатлантичний альянс "не провокувати конфронтацію".

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