20 тисяч військових і персоналу: в РФ почалися навчання ВМС

Міноборони РФ оголосило про початок військових навчань ВМС. Участь у них візьмуть екіпажі кораблів, частин морської авіації та берегових військ трьох флотів і Каспійської флотилії - близько 20 тисяч людей.

Військово-морські сили Росії розпочали планові навчання із застосування сил флотів і Каспійської флотилії, заявило міністерство оборони РФ у вівторок, 30 липня.

Навчання проводяться у операційних зонах Північного, Тихоокеанського і Балтійського флотів, а також Каспійської флотилії. До них залучені близько 300 надводних кораблів і катерів, підводних човнів і суден забезпечення, до 50 літальних апаратів, понад 200 одиниць військової та спеціальної техніки. Загалом у навчаннях візьмуть участь понад 20 тисяч військовослужбовців та осіб із числа цивільного персоналу, заявили у російському відомстві.

"Протягом кількох днів екіпажі кораблів, частин морської авіації та берегових військ трьох флотів і Каспійської флотилії виконають понад 300 бойових вправ із практичним застосуванням зброї", - зазначили в міноборони РФ.

Також під час навчань відпрацьовуватимуть зенітні ракетні стрільби, артилерійські стрільби по морських і повітряних навчальних цілях, бойові вправи з постановки пасивних перешкод для виведення сил з-під удару умовного "супротивника". Також російські військові відпрацьовуватимуть застосування протичовнового озброєння надводних кораблів і морської авіації ВМС РФ.

Як стверджують в міноборони, головною метою навчань є "перевірка дій" органів військового управління ВМФ всіх рівнів, а також готовність екіпажів кораблів, частин морської авіації та берегових військ ВМФ Росії до виконання завдань.

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Після початкувторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія провела численні військові навчання самостійно або з залученням інших країн, зокрема Китаю та Південно-Африканської Республіки.

Протягом останніх двох місяців Росія також провела серію навчань з використання мобільних ядерних ракет і тактичних ядерних озброєнь. Москва також посилила військову підготовку з Білоруссю, проводячи численні спільні навчання.