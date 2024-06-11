РФ заявила про випробування далекобійних ракет в Атлантиці

Міноборони Росії заявило про військові навчання у Атлантичному океані, під час яких відпрацьовується "застосування високоточної ракетної зброї" з атомної субмарини.

Міністерство оборони Російської Федерації у вівторок, 11 червня, повідомило про військові навчання у Атлантичному океані, під час яких відпрацьовано "застосування високоточної ракетної зброї".

Згідно з повідомленням, атомний підводний човен "Казань" та фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков", що виконують завдання далекого походу, завдали ударів по корабельних угрупованнях умовного супротивника на відстані понад 600 кілометрів.

Також у міноборони РФ зазначили, що фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" провів тренування з відбиттям атаки засобів повітряного нападу за допомогою артилерійських установок АК-192М та зенітних ракетних артилерійських комплексів "Палаш".

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Нагадаємо, що Чорноморський флот РФ, який базувався у Севастополі та втратив під ударами української армії значну кількість кораблів, уже не в змозі перекрити судноплавство в західній частині Чорного моря поблизу кордонів України, підтвердженням чого є той факт, що німецьке пароплавство Hapag-Lloyd розпочало регулярні рейси з Чорноморська до найбільшого порту Румунії.