ГУР: РФ залучає до війни в Україні свій Тихоокеанський флот

Як стверджують в військовій розвідці, Росія вимушена доукомлектовувати підрозділи, які зазнали втрат в Україні, особовим складом з Тихоокеанського флоту та 11-ї армії ВПС та ППО, які до того не були залучені до війни.

РФ відправляє воювати проти України особовий склад свого Тихоокеанського флоту, а також 11-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Про це у п'ятницю, 12 квітня, заявили у Головному управлінні розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).

У військовій розвідці пояснюють такі дії спробами РФ компенсувати санітарні та безповоротні втрати своїх військ в Україні, а також потребою Москви укомплектувати нові військові підрозділи. У ГУР МО вказують, що раніше ані військові Тихоокеанського флоту РФ, ані 11-та армія ВПС та ППО не були залучені до участі у війні проти України.

"Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про дві тисячі російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ", - йдеться в повідомленні в ГУР МО в Telegram.

За даними військової розвідки, ще близько 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, долучаться до 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та "мають некомплект через величезні втрати".

Також, як заявили в ГУР МО, частина особового складу з військових з’єднань Далекого Сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади, яку формують у Воронежі.

Захід оцінює втрати РФ в понад 350 тисяч

У середині березня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що, за оцінками західних спецслужб, приблизні втрати РФ в Україні вбитими та пораненими перевищують 350 тисяч військових.

Водночас в генштабі Збройних сил України станом на ранок 12 квітня оцінювали втрати військ РФ у 451730 людей - вбитими і пораненими. Російська сторона свої втрати у війні, розв'язаній проти України, давно не озвучує.

Наприкінці лютого цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни загинули 31 тисяча українських військових. Кількість поранених оборонців України він не вказав з міркувань, аби російська сторона не отримала цієї інформації. Відтоді Україна теж офіційно не оприлюднювала свої втрати.

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