Росія оголосила про початок ядерних військових навчань

Проведення таких навчань у міноборони РФ обґрунтовуюь відповіддю на нібито "провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу РФ".

Росія оголосила про початок військових навчань, які передбачатимуть відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї. Про це у вівторок, 21 травня, повідомляється на сайті російського міністерства оборони.

Зазначається, що так званий перший етап навчань відбувається в Південному військовому окрузі під керівництвом генерального штабу ЗС РФ. У рамках цього етапу особовий склад відпрацьовуватиме отримання боєприпасів для ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв та таємного висування до місця проведення ракетних пусків.

Також у навчаннях РФ задіює повітряні сили, які "відпрацьовують спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, у тому числі аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал", та вильоти до призначених районів патрулювання".

Проведення навчань у міноборони РФ РФ обґгрунтували відповіддю на нібито "провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу РФ".

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США: Риторика Москви - безрозсудна та безвідповідальна

Про початок підготовки до проведення військових навчань, які включатимуть відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї, РФ повідомила на початку травня. Адміністрація президента США назвала це рішення "безрозсудним і безвідповідальним". Проте США наразі США не бачать ознак ймовірного використання РФ ядерної зброї в Україні.

Тим часом представник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Юсов назвав навчання РФ продовженням ядерного шантажу.