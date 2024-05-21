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Росія оголосила про початок ядерних військових навчань

Олександр Куницький
21 травня 2024 р.

Проведення таких навчань у міноборони РФ обґрунтовуюь відповіддю на нібито "провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу РФ".

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Пуск крилатої російської ракети "Іскандер-К" (архівне фото)
Пуск крилатої російської ракети "Іскандер-К" (архівне фото)Фото: picture-alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service

Росія оголосила про початок військових навчань, які передбачатимуть відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї. Про це у вівторок, 21 травня, повідомляється на сайті російського міністерства оборони.

Зазначається, що так званий перший етап навчань відбувається в Південному військовому окрузі під керівництвом генерального штабу ЗС РФ. У рамках цього етапу особовий склад відпрацьовуватиме отримання боєприпасів для ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв та таємного висування до місця проведення ракетних пусків.

Також у навчаннях РФ задіює повітряні сили, які "відпрацьовують спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження, у тому числі аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал", та вильоти до призначених районів патрулювання".

Проведення навчань у міноборони РФ  РФ обґгрунтували відповіддю на нібито  "провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу РФ".

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США: Риторика Москви - безрозсудна та безвідповідальна

Про початок підготовки до проведення військових навчань, які включатимуть відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї, РФ повідомила на початку травня. Адміністрація президента США назвала це рішення "безрозсудним і безвідповідальним". Проте США наразі США не бачать ознак ймовірного використання РФ ядерної зброї в Україні.

Тим часом  представник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) Андрій Юсов назвав навчання РФ продовженням ядерного шантажу.

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