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Кірбі про ядерні навчання РФ: "Виведіть війська з України"

Дмитро Шварц
7 травня 2024 р.

Заява РФ щодо військових навчань з відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї не містить нічого, що змінить позицію стратегічного стримування, заявив Джон Кірбі.

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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі
За словами Джона Кірбі, Білий дім поки "не побачив нічого" у намірі РФ провести ядерні навчанняФото: Ken Cedeno/UPI/newscom/picture alliance

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки не побачила значної небезпеки у тому, що Росія анонсувала військові навчання, які передбачають відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї. Про це у понеділок, 6 травня, на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, "це просто безрозсудно і безвідповідально для лідера великої ядерної держави так брязкати арсеналом", натякаючи про потенційне використання ядерної зброї.

"Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування", - зазначив Кірбі.

За його словами, "якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, - то найлегший спосіб уникнути цього, - це просто, вивести свої війська".

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Держдеп: Риторика Москви - безрозсудна та безвідповідальна

Про те, що наразі США не бачать ознак ймовірного використання РФ ядерної зброї в Україні, також заявив у понеділок на брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Риторика Росії, її ядерна риторика, була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього цього конфлікту. Тим не менш, ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції у відповідь на ці заяви, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - заявив Міллер.

Нагадаємо, міноборони РФ 6 травня, за день до інавгурації президента Росії Володимира Путіна, оголосило про підготовку "найближчим часом" поблизу українського кордону навчань з тактичною ядерною зброєю. Такі навчання відбудуться вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну

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