Генсек НАТО: Позиція Китаю вирішальна для перебігу війни

КНР підтримує РФ у війні проти України, постачаючи устаткування, мікроелектроніки та технологій. Ця підтримка є вирішальним фактором для Москви у війні, втім, для України ще не пізно перемогти вважає Єнс Столтенберг.

Підтримка Китаєм Росії є вирішальним фактором у війні РФ проти України, переконаний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Китай каже, що хоче підтримувати добрі відносини із Заходом. У той самий час, однак, Пекін підживлює війну в Європі. Не можете бути і того, й іншого (одночасно. - Ред.)", - наголосив він в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag у суботу, 25 травня.

Столтенберг зазначив, що Пекін суттєво наростив постачання Москві деталей, мікроелектроніки та технологій, які РФ використовує для виробництва ракет, танків і літаків для війни проти України.

Слова генсека НАТО про "підживлювання війни" суголосні нещодавній заяві представника міністерства закордонних справ КНР, про те, що "Великобританія, а не Китай, роздмухує вогонь в Україні".

Таким чином у Пекіні відреагували заяву британського міністра оборони Гранта Шаппса щодо постачань КНР летальних озброєнь Росії .

Столтенберг: Для України ще не пізно перемогти

Генсек НАТО також повідомив, що Альянс готується відігравати значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву. "Для України ще не пізно перемогти. Країни НАТО повинні надіслати Києву більше зброї та боєприпасів, включаючи системи протиповітряної оборони та зброю великої дальності", - зауважив Єнс Столтенберг.

У цьому контексті він наголосив на важливості довгострокових фінансових зобов'язань, які б забезпечили надійність та передбачуваність такої підтримки.

"Політика умиротворення щодо Путіна не спрацює"

Генсек НАТО також підкреслив, що союзники по Альянсу повинні мати плани поповнення своїх військових резервів і нарощення виробництва зброї та боєприпасів на випадок подальших агресивних дій РФ.

"Якщо Путін доб'ється свого в Україні, не буде тривалої безпеки в Європі, а світ в цілому стане більш нестабільним. Ми повинні стримати Росію від подальшої агресії. Політика умиротворення щодо Путіна не спрацює", - зазначив він.

Столтенберг додав, що Росія вже "посилила свою ворожу діяльність в Європі" і "бореться із Заходом на Заході", зокрема, через саботаж, фізичне насильство, кібератаки і дезінформацію.

"Ми також бачили використання "глушилок" у цивільній авіації. Ніщо з цього не є новим, але масштаб та інтенсивність зусиль Росії є безпрецедентними", - зауважив він.