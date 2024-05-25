Генсек НАТО: Позиція Китаю вирішальна для перебігу війни

Генсек НАТО: Позиція Китаю вирішальна для перебігу війни25 травня 2024 р.
Підтримка Китаєм Росії є вирішальним фактором у війні РФ проти України, переконаний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Китай каже, що хоче підтримувати добрі відносини із Заходом. У той самий час, однак, Пекін підживлює війну в Європі. Не можете бути і того, й іншого (одночасно. - Ред.)", - наголосив він в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag у суботу, 25 травня.
Столтенберг зазначив, що Пекін суттєво наростив постачання Москві деталей, мікроелектроніки та технологій, які РФ використовує для виробництва ракет, танків і літаків для війни проти України.
Слова генсека НАТО про "підживлювання війни" суголосні нещодавній заяві представника міністерства закордонних справ КНР, про те, що "Великобританія, а не Китай, роздмухує вогонь в Україні".
Таким чином у Пекіні відреагували заяву британського міністра оборони Гранта Шаппса щодо постачань КНР летальних озброєнь Росії .
Столтенберг: Для України ще не пізно перемогти
Генсек НАТО також повідомив, що Альянс готується відігравати значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву. "Для України ще не пізно перемогти. Країни НАТО повинні надіслати Києву більше зброї та боєприпасів, включаючи системи протиповітряної оборони та зброю великої дальності", - зауважив Єнс Столтенберг.
У цьому контексті він наголосив на важливості довгострокових фінансових зобов'язань, які б забезпечили надійність та передбачуваність такої підтримки.
"Політика умиротворення щодо Путіна не спрацює"
Генсек НАТО також підкреслив, що союзники по Альянсу повинні мати плани поповнення своїх військових резервів і нарощення виробництва зброї та боєприпасів на випадок подальших агресивних дій РФ.
"Якщо Путін доб'ється свого в Україні, не буде тривалої безпеки в Європі, а світ в цілому стане більш нестабільним. Ми повинні стримати Росію від подальшої агресії. Політика умиротворення щодо Путіна не спрацює", - зазначив він.
Столтенберг додав, що Росія вже "посилила свою ворожу діяльність в Європі" і "бореться із Заходом на Заході", зокрема, через саботаж, фізичне насильство, кібератаки і дезінформацію.
"Ми також бачили використання "глушилок" у цивільній авіації. Ніщо з цього не є новим, але масштаб та інтенсивність зусиль Росії є безпрецедентними", - зауважив він.