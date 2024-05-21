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ПолітикаПольща

У Польщі затримали підозрюваних у диверсіях на замовлення РФ

Сергій Ромашенко
21 травня 2024 р.

У різних районах Польщі останнім часом сталася серія серйозних пожеж. Влада вважає, що підпали здійснили найманці на замовлення російських спецслужб.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Туск стурбований активністю російських диверсантів у ПольщіФото: Omar Marques/Getty Images

Правоохоронці Польщі затримали дев'ятьох осіб за підозрою у скоєнні диверсій на замовлення російських спецслужб. Про це у вівторок, 21 травня, повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

"Це стосується побиття, підпалів і спроб підпалу", - розповів він. Прем'єр навів приклад спроби підпалу заводу з виробництва фарб у Вроцлаві, заявивши, що той "поза всякими сумнівами, був замовлений російськими службами".

За його словами, виконавці були найманцями. "Іноді це люди з кримінального світу, це стосується громадян України, Білорусі та Польщі", - сказав Туск.

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Прем'єр назвав ситуацію досить серйозною, нагадавши, що аналогічні диверсії відбуваються в Литві, Латвії та Швеції. Зокрема, він пригадав пожежу на складі магазину IKEA у Вільнюсі в ніч на 9 травня. На об'єкті згоріли товари, литовська поліція відпрацьовує і версію підпалу.

Президент Польщі Анджей Дуда ще 14 травня заявив, що за останні дні в країні сталися п'ять- шість серйозних пожеж у різних районах. За його словами, важко не запідозрити, "що це можуть бути підпали, а по суті - спроба дестабілізувати ситуацію".

Глава польського Бюро національної безпеки Яцек Сев'єра зі свого боку припустив, що до того, що відбувається, можуть мати стосунок іноземні спецслужби.

Посилення польських спецслужб

Раніше Туск оголосив посилення польських розвідувальних служб на тлі дестабілізуючої діяльності Росії. Він повідомив, що на цивільну та військову контррозвідку виділили додатково 25 мільйонів євро.

Прем'єр розповів, що польські спецслужби з союзниками запобігли кільком актам саботажу.

За останні кілька тижнів офіційна Варшава повідомила про затримання чоловіка за підозрою у сприянні російським спецслужбам у підготовці можливого замаху на президента України Володимира Зеленського, а також про затримання білоруса, підозрюваного в організації нападу у Вільнюсі в березні на Леоніда Волкова - соратника покійного лідера російської опозиції Олексія Навального. У рамках цієї справи затримали і двох поляків.

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