Bitkom: У Німеччині зростає кількість кібератак з РФ і Китаю

За минулий рік зафіксовано подвоєння кількості кібератак з Росії, стверджує німецька асоціація цифрової індустрії. Глави МВС та відомства кримінальної поліції представили спільну доповідь про кіберзлочинність у ФРН.

Німецька асоціація цифрової індустрії Bitkom попередила про зростання кількості кібератак із Китаю та Росії. "За минулий рік ми зафіксували подвоєння числа атак з Росії", - заявив директор асоціації Бернгард Роледер (Bernhard Rohleder) у понеділок, 13 травня, в ефірі каналу ZDF. На 50 відсотків побільшало "відомих інцидентів з Китаю", додав він, уточнивши, що 80 відсотків постраждалих компаній стали жертвами саме російських кібератак.

За даними Bitkom, збитки від кібератак в Німеччині за 2023 рік становили 205,9 мільярда євро, причому "72 відсотки з них були викликані безпосередньо кібератаками". Роледер уточнив, що за такими діями часто стоїть організована злочинність, але до цього можуть бути причетні й іноземні спецслужби. "Для одних це гроші, а інші хочуть завдати якомога більшої шкоди критично важливій інфраструктурі, наприклад, енергопостачанню або лікарням", - заявив він.

Влада ФРН підтвердила зростання кіберзлочинності

Федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) та голова Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) Гольґер Мюнх (Holger Münch) пізніше 13 травня представили у Вісбадені актуальну "Федеральну доповідь про ситуацію з кіберзлочинністю у 2023 році", пославшись на дані Bitkom і підтвердивши тенденцію зростання кількості кіберзлочинів. Відповідно до звіту, рівень розкриття кіберзлочинів при цьому трохи зріс і склав 32 відсотки. Понад 800 компаній та установ повідомили про атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення (ПЗ).

Тільки так званих "іноземних злочинів" було зареєстровано понад 190 000 випадків, повідомив Мюнх, уточнивши, що йдеться про кримінальні злочини, які скоюються в Німеччині, але при цьому злочинці перебувають за кордоном або у невідомому місці і часто залишаються недосяжними. У той самий час кількість кіберзлочинів усередині ФРН також залишається на високому рівні - зафіксовано понад 134 000 випадків. Мюнх також попередив про наслідки розвитку штучного інтелекту (ШІ). Злочинці будуть використовувати ці системи, наприклад, для створення безпомилкових текстів для шахрайських електронних листів, уточнив він.

Читайте також: Звіт: Російські хакери причетні до блекауту в Україні в 2022 році

За словами Ненсі Фезер, кількість кримінальних злочинів - це "лише верхівка айсберга" через величезну кількість незареєстрованих випадків: про дев'ять із десяти кіберзлочинів не повідомляється. Глава МВС підкреслила, що рівень загрози у сфері кібербезпеки залишається високим і що ситуація стала особливо напруженою після початку агресивної війни Росії проти України. "Ми не будемо залякані російським режимом за жодних обставин", - запевнила міністерка.

Росія очолила світовий рейтинг кіберзлочинності

Найбільша загроза у всьому світі, пов'язана з кіберзлочинністю, походить від незначної кількості країн, а її головним осередком є Росія. Таких висновків дійшли автори дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Уельсу в Канберрі, результати якого були опубліковані 10 квітня.

У ході дослідження, яке проводилося протягом трьох років, було оцінено найзначніші джерела кіберзлочинності і вперше в історії складено рейтинг країн відповідно до Світового індексу кіберзлочинності (WCI, World Cybercrime Index). При цьому використовувалися оцінки 92 провідних експертів у сфері кіберзлочинності з усього світу.

В результаті Росія, яка опинилась на першому місці, отримала 58,39 бала, Україна - 36,44 бала, Китай - 27,86 бала, США - 25,01 бала, Нігерія - 21,28 бала.