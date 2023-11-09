Звіт: Хакери з РФ причетні до блекауту в Україні в 2022-му

Хакери угруповання Sandworm втрутилися в роботу електропідстанції у 2022 році, спричинивши відключення світла в одному з регіонів, встановили американські фахівці із кібербезпеки.

Російські кібершпигуни стояли за хакерською атакою, яка порушила роботу частини енергомережі України наприкінці 2022 року, заявила американська фірма з кібербезпеки Mandiant, що входить до складу Google, у звіті в четвер, 11 листопада.

"Ця атака відображає останню еволюцію можливостей Росії щодо кіберфізичних атак, яка стає все більш помітною після вторгнення Росії в Україну", - цитує звіт Reuters.

Йдеться про хакерську групу, відому в дослідницьких колах кібербезпеки під псевдонімом Sandworm. Вона змогла примустити спрацювати автоматичні вимикачі на електричній підстанції одночасно з ракетним ударом, йдеться у звіті. Це лишило без електроенергії один із регіонів України. Потім група розгорнула зловмисне програмне забезпечення для видалення даних, намагаючись замести сліди.

Ні російська, ні українська сторона не коментували ці дані.

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Sandworm пов'язують із російською розвідкою

Sandworm раніше був ідентифікований як підрозділ кібервійськ Головного управління генштабу збройних сил РФ, раніше відомого як ГРУ - головне розвідувальне управління, нагадує Reuters.

Хакери Sandworm стали широко відомими у 2015 році після окремої кібератаки на енергомережу України, яка призвела до знеструмлення близько 255 тисяч споживачів. Це масштабне цифрове вторгнення вважалося однією з перших відомих успішних кібератак на електромережі.

У жовтні минулого року потужна хвиля російських ракетних ударів по енергомережі України спричинила відключення електроенергії в багатьох частинах країни, змусивши Київ призупиняти експорт електроенергії.

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