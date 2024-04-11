Росія очолила світовий рейтинг кіберзлочинності

У першому в історії рейтингу кіберзлочинності за РФ з великим відривом слідують Україна, КНР, США і Нігерія, повідомили в Оксфордському університеті з посиланням на дослідження, яке проводилося останні три роки.

Найбільша у всьому світі загроза, пов'язана з кіберзлочинністю, походить від незначної кількості країн, а її головним осередком є Росія. За нею слідують Україна, Китай, США та Нігерія. Таких висновків дійшли автори дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Уельсу в Австралії, результати якого були опубліковані в середу, 10 квітня.

У ході дослідження, яке проводилося протягом трьох років, оцінили найзначніші джерела кіберзлочинності і вперше в історії склали рейтинг країн відповідно до Світового індексу кіберзлочинності (WCI, World Cybercrime Index). Для цього використовувалися оцінки 92 провідних експертів у сфері кіберзлочинності з усього світу. Їх попросили визначити найбільш значущі джерела п'яти основних типів кіберзлочинності та оцінити країни за результатами кібератак, професіоналізмом та технічними можливостями діючих у них хакерів.

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Росія - на першому місці з великим відривом

Росія, яка опинилась на першому місці у рейтингу, отримала 58,39 бала, Україна - 36,44 бала, Китай - 27,86 бала, США - 25,01 бала, Нігерія - 21,28 бала. До першої десятки осередків світової кіберзлочинності увійшли також Румунія (14,83 бала), Північна Корея (10,61 бала), Великобританія (9,01 бала), Бразилія (8,93 бала) та Індія (6,13 бала).

Позиції з 11-ї по 20-у посіли відповідно Іран, Білорусь, Гана, ПАР, Молдова, Ізраїль, Польща, Німеччина, Нідерланди та Латвія. Значення WCI всіх цих країн не перевищує п'яти балів.

За словами співавторки дослідження Міранди Брюс, результати роботи вчених дозволять національним агентствам з кібербезпеки зосередитись у їхній роботі на ключових осередках хакерської діяльності. Воно "допоможе зняти завісу анонімності довкола кіберзлочинців" і більш ефективно боротися із загрозою злочинності в інтернеті, що зростає. "Тепер ми маємо глибше розуміння географії кіберзлочинності і того, як різні країни спеціалізуються на різних видах кіберзлочинності", - зазначила Брюс.

Представляючи результати дослідження, вчені наголосили, що сподіваються вивчити вплив на кіберзлочинність різних національних характеристик, зокрема рівня освіти, ВВП та рівня корупції.