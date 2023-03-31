Силовики РФ причетні до кіберзлочинів і "фабрик тролів"

ЗМІ викрили маловідому IT-компанію з Москви, що на замовлення СЗР, ФСБ і міноборони РФ розробляє програмне забезпечення для кібератак та керування "фабриками тролів".

Невелика московська IT-компанія "Вулкан" на замовлення російських силових відомств - міноборони, ФСБ і СЗР - розробляє програмне забезпечення для російських кібератак, керування "фабрикою тролів" та ізоляції інтернету, ідеться у спільному розслідуванні видань "Важные истории", Süddeutsche Zeitung, The Guardian, Washington Post, Paper Trail Media та інших, опублікованому в четвер, 30 березня.

Про роботу компанії журналісти дізналися від анонімного джерела, яке через кілька днів після російського вторгнення в Україну зв'язалося з ними й передало архів інформації про "Вулкан". "За нею стоїть ГРУ і ФСБ", - сказало джерело. Офіс "Науково-технічного центру "Вулкан" розташований у Москві, її засновники - Антон Марков і Олександр Іржавський. У компанії працює трохи більше ніж 130 людей, її виторг у 2021 році трохи перевищив мільярд рублів, пише російське видання "Важные истории".

Підрядник російських спецслужб

Компанія спеціалізується на "аналізі захищеності апаратних і програмних комплексів", а також "дослідженнях безпеки мікроелектронних пристроїв", описує свою діяльність сам "Вулкан". Цією роботою фірма займається на замовлення російських спецслужб, стверджують автори розслідування. Серед клієнтів "Вулкана" називають Центр інформаційної безпеки (ЦІБ) ФСБ, підрозділи служби зовнішньої розвідки (СЗР) і міноборони РФ.

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У 2016 році "Вулкан" на замовлення структури російського міноборони почав розробляти інструмент для стеження за всіма користувачами інтернету на певній території, блокування небажаних сайтів і розкрутки потрібних статей за допомогою ботів. Для цього було створено апаратно-програмний комплекс "Амезит". На думку експертів у галузі інформаційної безпеки, яким журналісти показали документи "Амезиту", систему створювали для використання за кордоном, зокрема в Україні. В архіві "Вулкана" немає даних про те, де і як використовували частину "Амезиту", що відповідає за ізоляцію інтернету, наголошують автори розслідування.

"Фабрика тролів" на замовлення міноборони РФ

Одна з функцій "Амезиту" - створення "фабрики тролів". "По суті, за допомогою цієї програми військовослужбовець міноборони може в один клік створити сотні ботів у найрізноманітніших соцмережах (Facebook, Twitter, YouTube), а потім "доручити" їм різні завдання: публікувати пости й відео, коментувати, лайкати, накручувати перегляди статтям", - описують принцип роботи "Важливі історії", які змогли знайти деяких ботів, створених "Амезитом", і простежити, в яких реальних кампаніях ті брали участь.

Починаючи з 2015 року, боти, яких журналісти виявили в переданому їм архіві даних, брали участь у кампанії під хештегом #pidobama, вкиду інформації про нібито втручання США в парламентські вибори у Вірменії 2017 року і про вбивство в Києві командира Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України полковника Максима Шаповала. Крім того, "фабрика тролів" під управлінням "Амезиту" брала участь у кампанії проти Гілларі Клінтон перед президентськими виборами у США 2016 року.

"Вулкан" не перебуває в санкційних списках ні США, ні Євросоюзу. Керівництво компанії відмовилося відповідати на запитання журналістів.

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