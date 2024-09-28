  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Блінкен: Розмови Китаю про мир в Україні "не сходяться"

Дмитро Шварц
28 вересня 2024 р.

Держсекретар США поставив під сумнів щирість КНР у прагненні до миру в Україні, оскільки та посилює російську армію.

https://p.dw.com/p/4lBhJ
Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС КНР Ван Ї, 27 вересня 2024 року
Блінкен і Ван Ї поспілкувалися в кулуарах Генасамблеї ООНФото: Heather Khalifa/Pool(REUTERS

Державний секретар США Ентоні Блінкен поставив під сумнів щирість Китаю в прагненні до миру в Україні, оскільки той посилює армію Росію. Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в кулуарах генеральної Асамблеї ООН, передає в суботу, 28 вересня, агенція AFP.

Блінкен сказав, що Китай "підживлює військову машину Путіна", бо надав 70 відсотків верстатів і 90 відсотків мікроелектроніки, необхідних Росії для виробництва ракет і бронетехніки.

"Коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, це не сходиться", - заявив Блінкен.

Держсекретар додав, що відносини США та Китаю - це "їхня справа", але оскільки ці відносини передбачають надання Росії того, що потрібно їй для продовження війни проти України, це також "проблема для США та багатьох інших країн, особливо в Європі".

Читайте також: Росія запустила в Китаї проєкт виробництва бойових дронів - Reuters

Пекін: США повинні припинити оббріхувати Китай

Ван Ї своєю чергою сказав Блінкену, що позиція Китаю є "відкритою і чесною" - той "завжди виступає за мир і діалог та працює над політичним рішенням".

"США повинні припинити оббріхувати Китай і накладати на нього санкції, а також утриматися від використання цього питання для створення розколу і провокування блокового протистояння", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ КНР.

Читайте також: Китай і далі просуватиме власні ідеї щодо завершення війни в Україні - Ван Ї

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН 24 вересня 2024 року

Зеленський: Ми знаємо, що дехто хоче говорити з Путіним

Зеленський: Ми знаємо, що дехто хоче говорити з Путіним

"Немає окремого Статуту ООН для БРІКС", - заявив президент України Володимир Зеленський на Радбезі та запросив Китай і Бразилію на другий "саміт миру".
Конфлікти25 вересня 2024 р.
Президенти Бразилії та України Луїс Інасіу Лула да Сілва та Володимир Зеленський, Нью-Йорк, вересень 2023 року

Зеленський назвав деструктивною "мирну ініціативу" КНР та Бразилії

Зеленський назвав деструктивною "мирну ініціативу" КНР та Бразилії

Китайсько-бразильська пропозиція щодо припинення війни Росії проти України є просто "політичною заявою", заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському порталу "Metropoles".
Конфлікти12 вересня 2024 р.
Конотоп після російської ракетної атаки, 12 вересня 2024

Чи готові Україна і Росія до мирних переговорів?

Чи готові Україна і Росія до мирних переговорів?

Останніми днями точаться дискусії про посилення дипломатичних зусиль задля припинення війни РФ проти України. Що потрібно, аби сторони сіли за стіл переговорів? Інтерв'ю DW з німецьким дослідником миру Йонасом Дрідґером.
Конфлікти17 вересня 2024 р.