Блінкен: Розмови Китаю про мир в Україні "не сходяться"

Держсекретар США поставив під сумнів щирість КНР у прагненні до миру в Україні, оскільки та посилює російську армію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен поставив під сумнів щирість Китаю в прагненні до миру в Україні, оскільки той посилює армію Росію. Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в кулуарах генеральної Асамблеї ООН, передає в суботу, 28 вересня, агенція AFP.

Блінкен сказав, що Китай "підживлює військову машину Путіна", бо надав 70 відсотків верстатів і 90 відсотків мікроелектроніки, необхідних Росії для виробництва ракет і бронетехніки.

"Коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, це не сходиться", - заявив Блінкен.

Держсекретар додав, що відносини США та Китаю - це "їхня справа", але оскільки ці відносини передбачають надання Росії того, що потрібно їй для продовження війни проти України, це також "проблема для США та багатьох інших країн, особливо в Європі".

Читайте також: Росія запустила в Китаї проєкт виробництва бойових дронів - Reuters

Пекін: США повинні припинити оббріхувати Китай

Ван Ї своєю чергою сказав Блінкену, що позиція Китаю є "відкритою і чесною" - той "завжди виступає за мир і діалог та працює над політичним рішенням".

"США повинні припинити оббріхувати Китай і накладати на нього санкції, а також утриматися від використання цього питання для створення розколу і провокування блокового протистояння", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ КНР.

Читайте також: Китай і далі просуватиме власні ідеї щодо завершення війни в Україні - Ван Ї