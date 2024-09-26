РФ запустила в Китаї проєкт виробництва бойових дронів - ЗМІ

РФ розробила та провела льотні випробування нової моделі безпілотника великої дальності під назвою "Гарпія-3" у Китаї за допомогою місцевих фахівців для використання у війні проти України, пише Reuters.

Росія створила в Китаї програму розробки та виробництва ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) великої дальності для використання у війні проти України. Про це повідомило 25 вересня міжнародне агентство Reuters з посиланням на два джерела з європейської розвідки та документи, з якими ознайомилися журналісти.

"Гарпія-3"

Як ідеться у матеріалі, Іжевський електромеханічний завод "Купол", який є дочірньою компанією російського державного збройового концерну "Алмаз-Антей", розробив і випробував нову модель дрона під назвою "Гарпія-3" у Китаї за допомогою місцевих фахівців.

Зразки цих дронів доставили з Китаю в Іжевськ для подальших випробувань, знову ж таки з залученням китайських експертів. У документах не вказані їхні імена, і Reuters не зміг самостійно встановити їхні особи.

За даними агенції, "Купол" отримав сім військових дронів, виготовлених у Китаї, включаючи дві "Гарпії-3". Джерела журналістів у розвідці заявили, що це перший конкретний доказ, що повністю виготовлені в Китаї БпЛА були доставлені в Росію з початку її повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року. До цього Китай поставляв комплектуючі для дронів і товари подвійного призначення.

БпЛА "Гарпія-3" може долати відстань близько 2000 кілометрів із корисним навантаженням до 50 кілограмів. "Купол" надіслав міністерству оборони РФ звіт, у якому йдеться, що він може виробляти "Гарпії-3" на заводі в Китаї у великому масштабі, щоб їх можна було використовувати в Україні. Поки невідомо, чи дало російське міноборони "зелене світло" на серійне виробництво цих БпЛА.

"Купол", "Алмаз-Антей" і міноборони РФ не відповіли на прохання Reuters надати коментарі. Міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю запевнило, що нічого не знає про подібні проєкти та застосовує "суворі заходи контролю" щодо експорту БпЛА.

У НАТО стурбовані

Рада національної безпеки при Білому домі США заявила, що глибоко стурбована повідомленням Reuters, оскільки воно може бути прикладом надання китайською компанією смертоносної допомоги російській фірмі, що перебуває під американськими санкціями.

У Білому домі зазначили, що нічого не вказує на те, що уряд Китаю знав про ці операції, але наголосили, що він несе відповідальність за те, щоб китайські компанії не надавали летальну допомогу Росії.

У МЗС Великобританії зауважили, що це повідомлення є одним із зростаючої кількості доказів з відкритих джерел, що китайські компанії сприяють війні Росії проти України. "Це прямо суперечить заявам Китаю, що він не буде надавати зброю сторонам конфлікту", - зазначив речник міністерства.

У НАТО заявили, що "ці звіти викликають глибоке занепокоєння, і члени Альянсу консультуються з цього приводу". "Китай не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без впливу на його інтереси та репутацію", - наголосила речниця НАТО Фара Дахлалла.

Українська влада не відповіла на запит щодо коментаря для статті.