КНР і Бразилія застерегли від ядерних погроз на тлі України

В ООН оприлюднили спільну заяву, в якій країни закликають утримуватися від погрози застосування ядерної зброї в контексті війни Росії проти України. Серед підписантів заяви - КНР і Бразилія.

Китай і Бразилія виступили зі спільним закликом проти будь-якого застосування або погрози застосування ядерної зброї в контексті війни Росії проти України. "Ми закликаємо утримуватися від застосування або погрози застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної зброї", - йдеться у спільній заяві, оприлюдненій в п'ятницю, 27 вересня, в Організації Об'єднаних Націй (ООН), яку також підписали 10 інших країн, зокрема Індонезія, Південноафриканська Республіка (ПАР) і Туреччина.

Автори та підписанти заяви попередили й про небезпеку імовірних ударів по атомних станціях, про що раніше говорив під час виступу в Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський. "Цивільна інфраструктура, зокрема мирні ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти, не мають ставати цілями військових операцій", - йдеться в документі, який цитує агенція AFP.

Ця заява пролунала на тлі нещодавніх заяв президента РФ Володимира Путіна про необхідність переглянути доктрину застосування російської ядерної зброї.

Китай і Бразилія не полишають намір по-своєму примирити РФ і Україну

Цього ж дня КНР і Бразилія провели зустріч так званих країн Глобального Півдня. У заході під головуванням міністра закордонних справ Китаю Ван Ї та бразильського радника з питань зовнішньої політики Селсо Аморима, взяли участь 17 країн. Під час заходу представники країн обговорювали необхідність запобігти ескалації війни Росії проти України, уникнути застосування зброї масового знищення і запобігти атакам на атомні електростанції.

"Росія й Україна - сусіди, яких не можна відсунути один від одного, і єдиним реалістичним варіантом є дружба", - сказав Ван Ї, якого цитує Reuters. Китайський урядовець додав, що міжнародна спільнота повинна підтримати міжнародну мирну конференцію за участю Росії і України.

Окрім Бразилії та Китаю, 10 країн Глобального Півдня, зокрема Індонезія, Південна Африка та Туреччина, підписали комюніке, яке, за словами Аморима, ґрунтується на попередньому так званому "мирному плані" з шести пунктів, запропонованому Бразилією та Китаєм у травні.

Раніше Зеленський критикував позицію Китаю і Бразилії

Нагадаємо, днями президент України Зеленський запросив "усі принципові нації", які "справді поважають Статут ООН", приєднатися до підготовки другого "саміту миру".

"Не існує різних версій Статуту ООН для різних частин світу. Немає окремого Статуту ООН для БРІКС чи для "Великої сімки". Немає окремого російсько-іранського Статуту ООН або окремого китайсько-бразильського Статуту ООН. Є лише один Статут ООН, який об'єднує всіх - має об'єднувати всіх", - зауважив він і закликав діяти в єдності на користь миру "без створення нових і непотрібних поділів світу на блоки чи регіональні групи".

Раніше Зеленський в інтерв'ю бразильському порталу "Metropoles" заявив, що китайсько-бразильська "мирна пропозиція" щодо війни Росії проти України є "деструктивною" і просто слугує "політичною заявою". Він заявив, що така пропозиція - "це точно не про справедливість, не про цінності, це точно без поваги до України, точно без поваги до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія".

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