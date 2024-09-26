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Блінкен назвав заяву Путіна "абсолютно безвідповідальною"

Ольга Журавльова
26 вересня 2024 р.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував заяву Володимира Путіна про те, як потрібно змінити підхід до застосування російської ядерної зброї. В МЗС Чехії закликали не піддаватися на погрози РФ.

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Ентоні Блінкен (архівне фото)
Ентоні Блінкен прокоментував заяви Путіна про зміни до ядерної доктрини РФ Фото: Roberto Schmidt/Pool photo via AP/picture alliance

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав заяву президента Росії Володимира Путіна про зміни, які слід внести в ядерну доктрину РФ, "абсолютно безвідповідальною".

"Це абсолютно безвідповідально, і я думаю, що багато хто в світі чітко говорив про це, коли він брязкав ядерною шаблею, включаючи Китай в минулому", - сказав у четвер, 26 вересня, Блінкен в телевізійному інтерв'ю телеканалу MSNBC під час свого перебування на Генеральній Асамблеї ООН.

У МЗС Чехії закликають не піддаватися на погрози РФ

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, своєю чергою, закликав "не піддаватися" на погрози Путіна. "Залякування демократичного світу ядерною зброєю є наріжним каменем кремлівської пропаганди. Її мета - обмежити підтримку України та уможливити російську окупацію", - написав глава чеського МЗС у соцмережі Х.

Він переконаний, що коригування російської доктрини щодо застосування ядерної зброї є частиною цього залякування.

У Євросоюзі раніше  відкинули ядерні погрози Путіна. Президент РФ "не соромиться грати в ядерні ігри знову і знову", прокоментували заяви із Москви у Брюсселі.

Путін пропонує змінити умови застосування ядерної зброї

Напередодні президент РФ запропонував  змінити принципи застосування ядерної зброї  та оновити Основи державної політики в галузі ядерного стримування. "Агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію", - заявив серед іншого він.

Путін обґрунтував свою пропозицію "динамічною зміною" поточної воєнно-політичної обстановки і "виникненням нових джерел військових загроз і ризиків" для РФ та її союзників. Зокрема, Путін зазначив, що керівництво РФ залишає "за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії" і щодо Білорусі

"Чітко фіксуються умови переходу Росії до застосування ядерної зброї. Будемо розглядати таку можливість вже при отриманні достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу та перетин ними нашого державного кордону. Маю на увазі літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати", - сказав Путін 25 вересня.

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