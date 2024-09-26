Блінкен назвав заяву Путіна "абсолютно безвідповідальною"

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував заяву Володимира Путіна про те, як потрібно змінити підхід до застосування російської ядерної зброї. В МЗС Чехії закликали не піддаватися на погрози РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав заяву президента Росії Володимира Путіна про зміни, які слід внести в ядерну доктрину РФ, "абсолютно безвідповідальною".

"Це абсолютно безвідповідально, і я думаю, що багато хто в світі чітко говорив про це, коли він брязкав ядерною шаблею, включаючи Китай в минулому", - сказав у четвер, 26 вересня, Блінкен в телевізійному інтерв'ю телеканалу MSNBC під час свого перебування на Генеральній Асамблеї ООН.

У МЗС Чехії закликають не піддаватися на погрози РФ

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, своєю чергою, закликав "не піддаватися" на погрози Путіна. "Залякування демократичного світу ядерною зброєю є наріжним каменем кремлівської пропаганди. Її мета - обмежити підтримку України та уможливити російську окупацію", - написав глава чеського МЗС у соцмережі Х.

Він переконаний, що коригування російської доктрини щодо застосування ядерної зброї є частиною цього залякування.

У Євросоюзі раніше відкинули ядерні погрози Путіна. Президент РФ "не соромиться грати в ядерні ігри знову і знову", прокоментували заяви із Москви у Брюсселі.

Путін пропонує змінити умови застосування ядерної зброї

Напередодні президент РФ запропонував змінити принципи застосування ядерної зброї та оновити Основи державної політики в галузі ядерного стримування. "Агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію", - заявив серед іншого він.

Путін обґрунтував свою пропозицію "динамічною зміною" поточної воєнно-політичної обстановки і "виникненням нових джерел військових загроз і ризиків" для РФ та її союзників. Зокрема, Путін зазначив, що керівництво РФ залишає "за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії" і щодо Білорусі.

"Чітко фіксуються умови переходу Росії до застосування ядерної зброї. Будемо розглядати таку можливість вже при отриманні достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу та перетин ними нашого державного кордону. Маю на увазі літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати", - сказав Путін 25 вересня.