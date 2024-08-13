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FT: Росія готувала флот до ядерних ударів по Європі

Олександра Іванова | Степан Смишляєв
13 серпня 2024 р.

Financial Times пише, що отримало від західних джерел російські секретні файли, в яких наведені об'єкти НАТО в Європі, що можуть стати цілями для ядерних ударів РФ.

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Володимир Путін на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі
Путін на військово-морському параді (архівне фото)Фото: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Pool via REUTERS

Військово-морські сили (ВМС) Росії мають перелік об'єктів по всій Європі, по яких може бути нанесений ядерний удар. Флот РФ тренувався завдавати такі удари ракетами, здатними нести ядерну зброю, повідомило у вівторок, 13 серпня, видання Financial Times (FT) із посиланням на російські секретні файли, надані західними джерелами.

Серед матеріалів, з якими вдалося ознайомитись журналістам, була секретна презентація для російських офіцерів, в якій наведені 32 цілі в країнах Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі, для ударів ВМС Росії.

Як зауважує видання, ці документи формувалися в період з 2008 по 2014 рік, тобто ще до вторгнення Росії в Україну та анексії Криму. При цьому аналітики зауважують, що ця презентація містить невелику вибірку "сотень, якщо не тисяч, цілей, нанесених на карту по всій Європі".

Куди може вдарити РФ

Як вказують журналісти, наведені у презентації цілі знаходяться в низці країн: Норвегії, Німеччині, Великобританії, Франції. Це, наприклад, військово-морська база в Бергені (Норвегія), верф підводних човнів у Барроу-ін-Фернесс (Англія) тощо.

Передбачається, що удари по Європі має завдавати Балтійський флот РФ. Втім, росіяни мають відповідні плани дій і для своїх морських формувань в інших регіонах - Чорному та Каспійському морях і в Тихому океані. При чому для них визначені цілі навіть в країнах, які нині є союзниками РФ: Китаї, Ірані, Азербайджані та Північній Кореї.

Росія порушила домовленості про надводну ядерну зброю

Ще один важливий момент, який випливає з документів - Росія порушила домовленості, досягнуті між СРСР і США на початку 1990-х років і зберегла можливість розміщення ядерної зброї на надводних кораблях.

Як зауважує FT, на відміну від підводних човнів, кораблі надводного флоту з ядерними боєголовками піддаються набагато більшому ризику, зокрема пошкодження штормом або ворожим ударом.

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