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Польща: РФ має на Калінінградщині 100 ядерних боєголовок

Дмитро Шварц
11 червня 2024 р.

За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Росія у Калінінградській області може зберігати близько 100 тактичних ядерних боєголовок.

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Російська міжконтинентальна балістична ракета Ярс, жовтень 2022 року
Російська міжконтинентальна балістична ракета Ярс, жовтень 2022 року Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance

Росія в Калінінградській області може зберігати близько 100 тактичних ядерних боєголовок, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Якщо дивитися на світ із Варшави, то за 250 кілометрів на північ від нас розташований Калінінградський анклав, де Росія зберігає, як ми думаємо, близько 100 ядерних боєголовок", - сказав він на панельній сесії "Об'єднані в обороні. Об'єднані в оновленні. Сильніші разом" на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок, 11 червня.

Крім того, міністр зазначив, що поруч із Польщею розташована близька до РФ Білорусь. Окремо він наголосив, що деякі російські ракети, які атакують Україну, перетинають кордон Польщі.

"Тому я хочу сказати, що небезпека набагато більша, ніж дехто думає", - додав Сікорський, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо, згідно з доповіддю Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за 2023 рік, у світі налічується 12 512 ядерних боєголовок. Росія має 5889 ядерних боєголовок (у 2022 році - 4477), США - 5244 (3708), Китай - 410 (350). Далі ідуть Франція з 290 ядерними боєголовками і Великобританія - з 225. Пакистан налічує, за даними SIPRI, 170 ядерних боєголовок, Індія - 164, Ізраїль - 90 і Північна Корея - 30.

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