Білорусь перевіряє готовність носіїв тактичної ядерної зброї

Олександр Лукашенко оголосив "раптову перевірку" носіїв тактичної ядерної зброї в Білорусі. В міноборони країни кажуть, що перевірятимуть "весь комплекс заходів" від планування до застосування ядерних боєприпасів.

Після анонсу Росії про проведення навчань із застосування ядерного озброєння, у вівторок, 7 травня, правитель Білорусі Олександр Лукашенко оголосив у своїй країні "раптову перевірку" носіїв тактичної ядерної зброї, повідомляє міністерство оборони Білорусі.

"У готовність до виконання завдань за призначенням приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" та ескадрилья літаків Су-25. Перевірку буде проведено у відповідності з регламентом часу, встановленим головнокомандувачем", - заявив міністр оборони країни Віктор Хренін.

За його словами, перевірятиметься "весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування тактичних ядерних боєприпасів".

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Напередодні міноборони РФ заявило про початок підготовки до проведення найближчим часом військових навчань, які включатимуть відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї.

Згодом російське міністерство закордонних справ наголосило у заяві, що ці навчання слід розглядати саме в контексті "войовничих заяв західних офіційних осіб і вжитих низкою країн НАТО різко дестабілізуючих дій" та у прив'язці до війни проти України. Там також зазначили, що ядерні навчання "покликані стати витверезним сигналом Заходу".

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