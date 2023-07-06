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"Цілі визначено": Лукашенко повідомив про прибуття ЯЗ з РФ

Максим Сидоржевський | Дмитро Вачедін
57 хв. тому

"Якщо ви здійсните агресію проти Білорусії, відповідь буде миттєвою. Цілі визначено", - заявив Лукашенко, звертаючись до західних країн.

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Ракетна установка "Іскандер", яка здатна застосовувати ракети з ядерними боєголовкам
Ракетна установка "Іскандер", яка здатна застосовувати ракети з ядерними боєголовкамФото: Russian Defence Ministry/picture alliance

Російські ядерні боєголовки вже переміщено до Білорусі, заявив правитель країни Олександр Лукашенко в четвер, 6 липня, в Мінську на зустрічі з іноземними та білоруськими журналістами.

"Пункти розміщення ядерної зброї повністю готові місяць тому. Більша частина переміщена і перебуває в Білорусі. До кінця року точно, але, я думаю, набагато раніше повністю перемістимо боєголовки, які призначені для цього", - повідомив він, додавши, що боєголовки було переміщено "не по землі", а контролювати їхнє розміщення і розгортання дві країни будуть разом. "Самі обслуговувати - нинішній склад збройних сил - ми не можемо. Тому ми на сьогоднішній день все робимо разом", - уточнив він.

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Лукашенко зазначив, що атакувати західні країни Білорусь не збирається. "Не хвилюйтеся з приводу застосування: ми не збираємося атакувати ні США, ні Німеччину, ні Великобританію. Ми взагалі нікого не збираємося атакувати за допомогою ядерної зброї", - сказав він, додавши, що зброя розміщена в Білорусі в оборонних цілях. "Ви нас не чіпайте. І забудьте про ядерну зброю. Але якщо ви здійсните агресію проти Білорусії, відповідь буде миттєвою. Цілі визначено", - попередив Лукашенко.

Про плани розміщення російської ядерної зброї в Білорусі президент Росії Володимир Путін заявив 25 березня. 16 червня Путін зазначив, що перші російські ядерні заряди доставили в Білорусь, а вся партія прибуде до кінця року. Крім боєголовок, Москва передала Мінську ракетний комплекс "Іскандер", який може бути носієм ядерної зброї. Білоруські льотчики і ракетники пройшли відповідну підготовку в Росії.

Експерти про намір Путіна розмістити атомну зброю в Білорусі

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