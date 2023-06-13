Лукашенко: За кілька днів отримаємо ядерну зброю з РФ

У Мінську очікують вже незабаром розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території РБ. Утім, планів щодо розміщення стратегічних балістичних ракет з ядерними боєголовками в Білорусі немає, стверджує Лукашенко.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко назвав питанням кількох днів розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Відповідну заяву Лукашенко зробив у вівторок, 13 червня, під час робочої поїздки в Мінську область, повідомляє агентство "БєлТА".

"Усе готово. Думаю, мине кілька днів, і ми матимемо те, що ми й просили. І навіть трохи більше", - сказав Лукашенко.

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Білоруський правитель зазначив, що Мінськ виконав всі вимоги Москви щодо умов зберігання такого виду озброєнь. "Ми все підготували, і реалізовуємо ту програму, яку з президентом Росії намітили", - повідомив Лукашенко.

Лукашенко нагадав, що однією з перших його пропозицій росіянам було озброїти ядерними боєголовками кілька білоруських оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Полонез". Але це виявилося надмірно складним. Тож ухвалили рішення передати Білорусі тактичну ядерну зброю, попередньо підготувавши сховища.

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Раніше Лукашенко запевняв, що заплановане розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї було його наполегливою вимогою до Росії, "щоб гарантувати безпеку нашої країни".

Розміщувати російську стратегічну ядерну зброю у Білорусі поки не планують

Водночас Лукашенко поки що не бачить необхідності для розміщення в Білорусії стратегічної ядерної зброї. "Навіщо мені стратегічна, ті ж "Тополі"? Хоча ми зараз готуємо майданчики і під ці озброєння. Вони всі живі-здорові, крім одного. Тому якщо потрібно, ми в будь-який момент...", - сказав Лукашенко. "Але "Тополь" - це міжконтинентальна ракета. Я що, з Америкою збираюся воювати? Ні. Тому мені поки достатньо цієї (тактичної ядерної - Ред.) зброї", - підкреслив білоруський правитель.

9 червня президент РФ Володимир Путін на зустрічі з Лукашенком повідомив, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі розпочнеться після 7-8 липня, коли закінчиться будівництво спеціальних споруд для неї.