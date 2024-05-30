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WP: США стурбовані ударами України по російських РЛС

Дмитро Шварц
30 травня 2024 р.

США остерігаються, що атаки України на російські системи раннього попередження можуть призвести до небезпечної реакції з боку Москви, йдеться у матеріалі The Washington Post.

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Дрон у Рязанській області РФ, березень 2024 року (архівне фото)
Дрон у Рязанській області РФ, березень 2024 року (архівне фото)Фото: Video Obtained By Reuters/via REUTERS

Сполучені Штати Америкипобоюються, що нещодавні удари українських безпілотників по російських системах раннього ядерного попередження можуть стати дестабілізуючими і призвести до небезпечної реакції з боку Москви. Про це йдеться у матеріалі американського видання The Washington Post (WP), опублікованому у середу, 29 травня. 

"Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських об’єктах раннього попередження, які відстежують балістичні ракети", - зазначив на умовах анонімності американський чиновник.

За його словами, Вашингтон передав Києву свою стурбованість двома нещодавніми спробами атакувати радіолокаційні станції, які забезпечують як звичайну протиповітряну оборону, так і попередження про ядерні пуски з боку Заходу. За словами співрозмовника видання, ці об'єкти не використовуються безпосередньо у війні проти України, але "є чутливими точками", через що "Росія може відчути, що її стратегічні можливості стримування стають ціллю".

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Втім, за словами українського чиновника, який знайомий із цим питанням, Росія використовувала атаковані радіолокаційні пункти для спостереження за діяльністю українських військових, зокрема за використанням Києвом безпілотників та ракет.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські безпілотники атакували загоризонтну радіолокаційну станцію "Воронеж-ДМ" у Краснодарському краї РФ . А 27 травня ЗМІ повідомили про те, що дрон Головного управління розвідки міністерства оборони України, подолавши рекордну відстань, атакував РЛС дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області Росії. 

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