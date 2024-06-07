Путін не вважає, що настав час використати ядерну зброю

РФ готова внести зміни у свою ядерну доктрину, заявив Володимир Путін. Нині не настав вказаний в доктрині момент для застосування ядерної зброї, додав він.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нині не бачить загрози суверенітету Росії, яка передбачає застосування ядерної зброї, але ядерна доктрина РФ може змінитись. Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 7 червня, під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ-2024).

"Доктрина - це живий інструмент, і ми уважно стежимо за тим, що відбувається у світі, навколо нас, і не виключаємо внесення якихось змін до цієї доктрини", - цитує його агенція "Інтерфакс".

Згідно ж чинної ядерної доктрини РФ, стверджує Путін, застосування можливе у разі загрози суверенітету та територіальній цілісності РФ. "Я не вважаю, що такий випадок настав. І немає такої необхідності" , - сказав він.

В ядерній доктрині Росії зазначено, що такий вид зброї може бути застосований у чотирьох випадках, наприклад, при атаці чи отриманні достовірної інформації про початок атаки балістичних ракет по територі РФ чи її союзників. Крім того, доктрина допускає використання ядерної зброї при нападі на РФ із застосуванням звичайної зброї, "яка ставить під загрозу саме існування держави", а також при атаці на критично важливі державні або військові об'єкти, що може зірвати дії російських ядерних сил у відповідь.

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"РФ готова провести випробування ЯЗ"

Путін також поскаржився, що США не ратифікували Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Тому, за його словами, і РФ відкликала свою ратифікацію.

Він переконує, що РФ, "якщо треба буде", проведе випробування ядерної зброї, "але поки що потреби такої теж немає" з огляду на можливість розробляти ЯЗ за допомогою комютерних технологій.

Путін: Європа більш-менш беззахисна

При цьому Росія, стверджує Путін, нібито ніколи не починала риторики про ядерну ескалацію. У застосуванні ядерної зброї немає потреби, оскільки оборонно-промисловий комплекс РФ буцімто "підвищує свою ефективність", заявив Путін.

Однак він наголосив, що у РФ нібито "в рази більше" ядерної зброї, ніж у США. Європа ж, за його словами, відстає від РФ та США у системах раннього попередження про ракетний напад, "Європа у цьому сенсі більш-менш беззахисна", - зазначив Путін.

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Путін: Мобілізація в РФ не потрібна

Крім того, президент РФ заявив, що в його країні нібито не планується проводити нову мобілізацію. Зокрема, через те, що торік контракти з окупаційною армією буцімто підписали понад 300 тисяч російських "добровольців", а в 2024 році - 160 тисяч. "Немає жодної необхідності проводити мобілізацію. Ми цього не плануємо", - переконує він.

Також російські війська, як висловився Путін, "поступово видавлюють супротивника (Україну - Ред.) з території Донбасу та прилеглих територій". З початку цього року армією РФ 47 населених пунктів в Україні було окуповано, загальною площею 880 квадратних кілометрів, стверджує глава Кремля.