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В РФ мобілізованих силою відправляють на фронт - ЗМІ

Євгенія Наконечна | Ася Міллер
4 червня 2024 р.

Родичі російських мобілізованих, які відмовилися воювати, переконані, що тих силоміць відправляють на штурми в Харківській області.

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Плакат у Москві з пропагандою війни
Плакат у Москві з пропагандою війниФото: Ulf Mauder/dpa/picture alliance

У низці російських регіонів мобілізованих, які відмовилися воювати в Україні, почали масово відправляти на фронт. Про це в понеділок, 3 червня, повідомило видання "Верстка". Під примусову висилку в місця бойових дій, за інформацією видання, потрапляють дезертири, які проходять у справі з підпискою про невиїзд, і поранені, які відмовилися повертатися на війну після відпустки.

Незаконне затримання, погані умови і побиття

"Верстка" посилається на розповіді мобілізованих та їхніх рідних, зокрема Володимира Муронова, який вирішив не повертатися на фронт після відпустки влітку 2023 року. За його словами, він був готовий понести кримінальне покарання за своє рішення. Однак після затримання Володимира відвезли у військове містечко під Єкатеринбургом, де замкнули з іншими військовими-відмовниками.

Їхні родичі розповіли виданню, що мобілізованих утримували в неприйнятних умовах. При цьому ніхто з них офіційно не був затриманий або заарештований. Сестра одного з дезертирів заявила, що командування пропонувало їм повернутися на фронт зі скасуванням кримінальної справи або очікувати суду. На початку 2024 року, після зміни командира військового містечка, мобілізованих почали бити і заборонили побачення з близькими.

За даними адвокатів дезертирів, у травні чоловіків під конвоєм із 40 автоматників і бійців із кийками насильно загнали в автобус і відвезли на військовий аеродром, звідки вони полетіли в зону бойових дій. Після цього примусове відправлення дезертирів на фронт почало регулярно повторюватися.

Про аналогічні висилки "Верстці" розповіли друзі та родичі мобілізованих із Красноярська, Москви та Підмосков'я. За їхньою інформацією, відмовників відправляють на штурми в Харківській області.

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