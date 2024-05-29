В "Епіцентрі" Харкова завершили пошукові роботи: 19 загиблих

В "Епіцентрі" Харкова завершили пошукові роботи: 19 загиблих29 травня 2024 р.
Пошуково-рятувальні роботи на місці удару керованими авіаційними бомбами (КАБ), якого війська РФ завдали по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня, завершили в середу, 29 травня.
"Поліція ідентифікувала всі 19 тіл. Загинули 12 чоловіків і 7 жінок. Серед жертв 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
54 людини отримали поранення внаслідок цього російського удару.
Харків потерпає від постійних атак РФ
Останніми тижнями, паралельно з наступом у прикордонні Харківщини, війська РФ посилили повітряні атаки по області з використанням ракет і КАБів.
19 травня росіяни завдали ракетного удару по базі відпочинку в передмісті Харкова, внаслідок чого загинули шестеро людей, 28 дістали поранення. В області того дня через атаки РФ загинули 11 людей, серед яких була вагітна жінка.
23 травня Росія вдарила по одному з найбільших в Україні поліграфічних комплексів "Фактор-Друк" у Харкові. Тоді загинули семеро людей, ще 21 людина отримала поранення.