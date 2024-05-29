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В "Епіцентрі" Харкова завершили пошукові роботи: 19 загиблих

Олександр Куницький
29 травня 2024 р.

Внаслідок російського авіаудару КАБами по гіпермаркету загинули 19 людей, серед яких 12-річна дівчинка і 17-річний хлопець.

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Пожежа в гіпермаркеті "Епіцентр" у Харкові внаслідок удару військ РФ 25 травня 2024 року
Пожежа в харківському "Епіцентрі" внаслідок російського удару 25 травняФото: Anadolu/picture alliance

Пошуково-рятувальні роботи на місці удару керованими авіаційними бомбами (КАБ), якого війська РФ завдали по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня, завершили в середу, 29 травня.

"Поліція ідентифікувала всі 19 тіл. Загинули 12 чоловіків і 7 жінок. Серед жертв 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 

54 людини отримали поранення внаслідок цього російського удару.

Харків потерпає від постійних атак РФ

Останніми тижнями, паралельно з наступом у прикордонні Харківщини, війська РФ посилили повітряні атаки по області з використанням ракет і КАБів. 

19 травня росіяни завдали ракетного удару по базі відпочинку в передмісті Харкова, внаслідок чого загинули шестеро людей, 28 дістали поранення. В області того дня через атаки РФ загинули 11 людей, серед яких була вагітна жінка. 

23 травня Росія вдарила по одному з найбільших в Україні поліграфічних комплексів "Фактор-Друк" у Харкові. Тоді загинули семеро людей, ще 21 людина отримала поранення. 

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