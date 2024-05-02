HRW підтвердила страту українських військових солдатами РФ

З початку грудня 2023 року щонайменше 15 військових ЗСУ були розстріляні солдатами армії РФ під час намагання здатися у полон, встановили правозахисники з Human Rights Watch.

З початку грудня 2023 року російські окупанти стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон, і, можливо, ще шістьох, які здавалися в полон або вже здалися, повідомила у своєму звіті у четвер, 2 травня, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW). Правозахисники наголошують, що ці інциденти мають бути розслідувані як воєнні злочини.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну її війська скоїли багато жахливих воєнних злочинів, - заявила Белкіс Вілле, заступниця директора HRW з питань криз і конфліктів. - До цієї ганебної спадщини також належать страти без суду й слідва - або вбивства - українських солдатів, які здалися в полон, і поранених, яких холоднокровно розстрілювали, що прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом".

Страта полонених - воєнний злочин

HRW розслідувала три випадки очевидної страти без суду і слідства щонайменше 12 українських солдатів, перевіривши та проаналізувавши записи з дронів, опубліковані в соціальних мережах 2 і 27 грудня, а також 25 лютого 2024 року. У цих випадках солдати продемонстрували чіткий намір здатися в полон і, оскільки вони більше не брали участі в бойових діях, мали статус hors de combat, тобто не підлягали покаранню згідно з міжнародним гуманітарним правом або законами війни.

Human Rights Watch встановила місцезнаходження двох з трьох інцидентів на основі відеозаписів, але через відсутність географічних деталей на відеозаписах не змогла визначити точне місцезнаходження третього інциденту. Також правозахисники не змогли встановити, яка сторона керувала безпілотниками, які здійснювали відеозапис інцидентів.

Правозахисники також розслідували четвертий випадок, проаналізувавши ще один відеоролик, розміщений у соціальних мережах 19 лютого, на якому двоє російських солдатів розстрілюють трьох беззбройних українських солдатів, які здалися в полон. Хоча в акаунті, у якому розмістили відеоролик, було вказано місце, де стався інцидент, HRW не змогла підтвердити це місце самостійно.

Що стосується п'ятого інциденту, то розслідування спиралося на інтерв'ю з українським солдатом, відео, розміщене в Telegram-каналі 18 лютого, а також на детальне висвітлення в ЗМІ, включаючи інтерв'ю з членами сім'ї одного зі загиблих. Зібрана правозахисниками інформація свідчить про те, що під час цього інциденту було страчено шістьох українських солдатів, хоча обставини страти були менш зрозумілими.

Белкіс Вілле: Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну війська РФ скоїли багато жахливих воєнних злочинів" (фото з архіву) Фото: Yahya Arhab/dpa/picture alliance

"Хоча кожен з цих випадків жахливий, мабуть, найбільше вражають докази того, що щонайменше в одному випадку російські військові прямо віддавали накази вбивати солдатів замість того, щоб дозволити їм здатися, тим самим схвалюючи воєнні злочини", - зазначила Белкіс Вілле.

Понад пів сотні страчених військових ЗСУ з початку війни

HRW 22 квітня написала листа міністру оборони Росії Сергію Шойгу з проханням надати детальну інформацію про описані вище інциденти, а також про існування будь-яких наказів російським військам вбивати замість того, щоб брати в полон українських солдатів, які здаються. Утім, це звернення правозахисників залишилося без відповіді.

У доповіді, опублікованій у березні 2023 року Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, задокументовано страти 15 українських військовополонених російськими збройними силами та найманцями ПВК "Вагнер", що відбулися протягом першого року повномасштабного вторгнення. У своїй доповіді за лютий-липень 2023 року ООН задокументувала страту без суду і слідства шести українських військовополонених. У наступному звіті, опублікованому в березні 2024 року, який охоплює три попередні місяці, було встановлено 12 епізодів страт щонайменше 32 захоплених військовополонених або солдатів, що хотіли здатися.

9 квітня керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора України (ОГПУ) Юрій Бєлоусов повідомив, що відомство має інформацію про 54 українських військовополонених, яких стратили російські військові.