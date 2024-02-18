ЗСУ звинуватили РФ у розстрілі двох українських полонених

У ЗСУ оприлюднили відео, на якому, як стверджується, зафіксували розстріл солдат. На кадрах зйомки з БпЛА двоє йдуть траншеєю до вояків з автоматами і білими пов'язками на руці. Потім їх розстрілюють.

Сухопутні війська Збройних сил України (ЗСУ) заявили у неділю, 18 лютого, про ще один випадок розстрілу російськими військами українських військовополонених.

"Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП (міжнародного гуманітарного права - Ред.), розстрілявши двох українських військовополонених", - йдеться у дописі у Telegram-каналі.

Увага! Відео може Вас шокувати

На оприлюдненому відео показано кадри, зняті з БпЛА, на яких двоє, як стверджується, українських воїнів, йдуть траншеєю до вояків з автоматами і білими пов'язками на руці, які вказані як росіяни.

Як уточнили в пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" виданню "Суспільне", розстріл стався північно-східніше Веселого Донецької області.

Читайте також: Розстріл військовополонених: у прокуратурі встановили ймовірних причетних

Не перша страта

Раніше й Україна, і Росіязвинувачували одна одну в розстрілі військових, що здаються в полон. Вбивство військових, що склали зброю, порушує третю статтю Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й вважається воєнним злочином.

Низка відеозаписів з імовірними розстрілами як українських, так і російських полонених оцінювалися як справжні. Так, у жовтні ООН визнала справжнім відоме відео вбивства росіянами беззбройного українського полоненого солдата Олександра Мацієвського, який перед смертю сказав "Слава Україні!".

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України.