  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

ЗСУ звинуватили РФ у розстрілі двох українських полонених

Олександр Куницький
18 лютого 2024 р.

У ЗСУ оприлюднили відео, на якому, як стверджується, зафіксували розстріл солдат. На кадрах зйомки з БпЛА двоє йдуть траншеєю до вояків з автоматами і білими пов'язками на руці. Потім їх розстрілюють.

https://p.dw.com/p/4cYAU
Вбивство військовополоненого є воєнним злочином
Вбивство військових, що склали зброю, вважається воєнним злочиномФото: Carol Guzy/ZUMA PRESS/dpa/picture alliance

Сухопутні війська Збройних сил України (ЗСУ) заявили у неділю, 18 лютого, про ще один випадок розстрілу російськими військами українських військовополонених.

"Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП (міжнародного гуманітарного права - Ред.), розстрілявши двох українських військовополонених", - йдеться у дописі у Telegram-каналі.

Увага! Відео може Вас шокувати

На оприлюдненому відео показано кадри, зняті з БпЛА, на яких двоє, як стверджується, українських воїнів, йдуть траншеєю до вояків з автоматами і білими пов'язками на руці, які вказані як росіяни.

Як уточнили в пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" виданню "Суспільне", розстріл стався північно-східніше Веселого Донецької області.

Читайте також: Розстріл військовополонених: у прокуратурі встановили ймовірних причетних

Не перша страта

Раніше й Україна, і Росіязвинувачували одна одну в розстрілі військових, що здаються в полон. Вбивство військових, що склали зброю, порушує третю статтю Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й вважається воєнним злочином.

Низка відеозаписів з імовірними розстрілами як українських, так і російських полонених оцінювалися як справжні. Так, у жовтні ООН визнала справжнім відоме відео вбивства росіянами беззбройного українського полоненого солдата Олександра Мацієвського, який перед смертю сказав "Слава Україні!".

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України.

"Бачила смерть батьків": війська РФ зробили Поліну сиротою

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ukraine Weizen l Soldat hält Kerze mit Weizenähren während Gottesdienstes am Denkmal "Kerze der Erinnerung"

Розстріляний окупантами полонений Мацієвський був громадянином Молдови

Розстріляний окупантами полонений Мацієвський був громадянином Молдови

Полонений Олександр Мацієвський, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!", був громадянином Молдови, підтвердили в міністерстві закордонних справ країни.
Конфлікти13 березня 2023 р.