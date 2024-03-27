РФ стратила 32 українських військових за зиму - місія ООН

З грудня по кінець лютого місія ООН з прав людини отримала повідомлення про страти російськими окупантами 32 українських полонених.

За період із 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024-го моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні отримала повідомлення про страту російськими окупантами 32 полонених українських військових. Про це йдеться в 38-й доповіді місії ООН, опублікованій у вівторок, 26 березня.

За звітний період працівники місії опитали 60 українських військових, які нещодавно звільнилися з російського полону, провівши там від кількох тижнів до майже двох років. Їхні розповіді підтвердили раніше задокументовані приклади масштабних тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження з українськими полоненими.

Загалом місія отримала повідомлення про 12 різних випадків позасудової страти щонайменше 32 українських військовополонених і незалежно підтвердила три такі випадки.

У доповіді також ідеться, що місія ООН має регулярний доступ до російських військовополонених в Україні. Правозахисники відзначили зусилля України щодо дотримання міжнародних стандартів поводження з військовополоненими, водночас вказали, що отримали "повідомлення, які заслуговують на довіру", про випадки тортур і жорстокого поводження з російськими військовополоненими.

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