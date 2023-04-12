У ФРН назвали відео страти ще одним доказом жорстокості РФ

Віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) у середу, 12 квітня, заявивила, що відео, на якому, ймовірно, росіяни обезголовлюють полоненого українського військового, є ще одним доказом жорстокості Росії.

"На відео - жорстокий воєнний злочин російського солдата проти українського військовополоненого. Це відео є ще одним доказом жорстокості путінської Росії", - написала вона у Twitter.

Як додала Ґерінґ-Екардт, відповідальні за численні воєнні злочини повинні бути притягнуті до відповідальності.

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"Залякування не спрацювало"

Своєю чергою посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що відео страти українського військовослужбовця має бути додано до списку обвинувачень щодо РФ. "Я не дивитимуся це жахливе відео. Мені не потрібно більше причин, щоб не спати ночами. Але воно додається до списку обвинувачень, з яким РФ має зіткнутися за свої злочини проти України. Якщо це було задумано для залякування, то вийшло навпаки", - написала вона у Twitter.

Притягнення винних до відповідальності

Також відреагував на відео президент Європейської Ради Шарль Мішель. "Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатом українського військовополоненого. Відповідальність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього", - написав він у Twitter. Водночас Мішель вчергове наголосив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич також закликала притягнути винних до відповідальності. "Я нажахана поширеним в мережі відео, на якому російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Це нелюдяно, і я рішуче це засуджую. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - написала вона у Twitter.

На відповідальності для винних наголосила також посолка США в Україні Бріджит Брінк: "Від початку повномасштабного вторгнення Росії жорстокість її військ стає з кожним днем все більш очевидною. Їхня поведінка жахлива, і такі мерзенні вчинки не залишаться безкарними".

Нагадаємо, відео зі стратою військовополоненого засудила світова спільнота, зокрема Організація Об'єднаних Націй (ООН), Європейський Союз. В Україні закликала до санкцій проти Росії на рівні ООН, зокрема виключення країни-агресорку з Ради безпеки.