У ФРН назвали відео страти ще одним доказом жорстокості РФ

Своєю чергою посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що відео страти українського військовослужбовця має бути додано до списку обвинувачень щодо РФ. "Я не дивитимуся це жахливе відео. Мені не потрібно більше причин, щоб не спати ночами. Але воно додається до списку обвинувачень, з яким РФ має зіткнутися за свої злочини проти України. Якщо це було задумано для залякування, то вийшло навпаки", - написала вона у Twitter.
Притягнення винних до відповідальності
Також відреагував на відео президент Європейської Ради Шарль Мішель. "Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатом українського військовополоненого. Відповідальність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього", - написав він у Twitter. Водночас Мішель вчергове наголосив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.
Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич також закликала притягнути винних до відповідальності. "Я нажахана поширеним в мережі відео, на якому російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Це нелюдяно, і я рішуче це засуджую. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - написала вона у Twitter.
На відповідальності для винних наголосила також посолка США в Україні Бріджит Брінк: "Від початку повномасштабного вторгнення Росії жорстокість її військ стає з кожним днем все більш очевидною. Їхня поведінка жахлива, і такі мерзенні вчинки не залишаться безкарними".