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ЄС підтримує притягнення до відповідальності "всіх виконавців і пособників воєнних злочинів".Фото: Carol Guzy/ZUMA/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

В ООН "приголомшені" стратами РФ українських військових

Степан Смишляєв
1 год. тому

Після поширення відео ймовірного обезголовлення росіянами українських військовополонених представники ООН і ЄС наполягають, що винні у стратах мають бути притягнені до відповідальності.

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Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні у середу, 12 квітня, заявила, що "приголомшена особливо жахливими відео", на яких зафіксоване ймовірне обезголовлення полонених українських військових росіянами.

"На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх звітах місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі тих, які були скоєні проти військовополонених", - ідеться в заяві місії, оприлюдненій представництвом ООН в Україні.

Спостерігачі ООН наголошують, що ці факти мають бути належним чином розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності.

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ЄС: Нагадування про нелюдський характер війни РФ

Офіційна представниця зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Набіла Массралі зауважила, що в ЄС наразі не мають інформації щодо автентичності відео, але якщо вона підтвердиться - "це ще одне брутальне нагадування про нелюдський характер російської агресії".

"Вбивства військовополонених є дуже серйозним порушенням Женевських конвенцій і ще раз демонструють повне ігнорування Росією міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", - зазначила вона та додала, що ЄС підтримує притягнення до відповідальності "всіх виконавців і пособників воєнних злочинів", скоєних під час війни Росії проти України.

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Естонія: Ніякого діалогу і змагань зі злочинцями

Своєю чергою міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу обурився тим, що маючи подібні підтвердження російських злочинів, хтось досі вважає доречним вести дискусії про участь росіян в Олімпійських іграх.

"Поширюється відео, на якому росіяни обезголовлюють українського солдата... І все ж ми буквально говоримо про необхідність діалогу та змагання один з одним на Олімпіаді? Чим ми тут займаємось?" - написав він у Twitter, додавши, що Естонія підтримуватиме Україну до перемоги.

Кремль хоче підтверджень

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков, хоч і назвав відео "жахливим", утім зажадав, аби була перевірена його "достовірність".

"Насамперед у світі фейків, у якому ми живемо, потрібно перевірити достовірність цієї зйомки", - заявив він російським журналістам.

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В ООН "приголомшені" стратами РФ українських військових

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