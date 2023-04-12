В ООН "приголомшені" стратами РФ українських військових

"На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх звітах місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі тих, які були скоєні проти військовополонених", - ідеться в заяві місії, оприлюдненій представництвом ООН в Україні.
Спостерігачі ООН наголошують, що ці факти мають бути належним чином розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності.
Офіційна представниця зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Набіла Массралі зауважила, що в ЄС наразі не мають інформації щодо автентичності відео, але якщо вона підтвердиться - "це ще одне брутальне нагадування про нелюдський характер російської агресії".
"Вбивства військовополонених є дуже серйозним порушенням Женевських конвенцій і ще раз демонструють повне ігнорування Росією міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", - зазначила вона та додала, що ЄС підтримує притягнення до відповідальності "всіх виконавців і пособників воєнних злочинів", скоєних під час війни Росії проти України.
"Поширюється відео, на якому росіяни обезголовлюють українського солдата... І все ж ми буквально говоримо про необхідність діалогу та змагання один з одним на Олімпіаді? Чим ми тут займаємось?" - написав він у Twitter, додавши, що Естонія підтримуватиме Україну до перемоги.
Кремль хоче підтверджень
Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков, хоч і назвав відео "жахливим", утім зажадав, аби була перевірена його "достовірність".
"Насамперед у світі фейків, у якому ми живемо, потрібно перевірити достовірність цієї зйомки", - заявив він російським журналістам.
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