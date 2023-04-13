Головний дипломат ЄС "глибоко шокований" стратою українця

"Глибоко шокований брутальним відео обезголовлення українського військовополоненого. Це мерзенне порушення Женевських конвенцій. Всі виконавці та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо з Україною стільки, скільки знадобиться!", - написав Боррель у Twitter у ніч на четвер, 13 квітня.
Тим часом засновник російського громадського проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін заявив в ефірі Youtube-каналу "Ходорковский Live" ввечері 12 квітня, що, за його даними, до зафіксованого на відео жорстокого вбивства причетна приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер".
Відео зі стратою з'явилося у соціальних мережах 11 квітня. На ньому вірогідно російські військові ножем відрізають голову живому чоловікові в українській військовій формі та з характерними для Збройних сил України (ЗСУ) розпізнавальними знаками.