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Верховний представник ЄС Жозеп Боррель
Верховний представник ЄС Жозеп БоррельФото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS
КонфліктиУкраїна

Головний дипломат ЄС "глибоко шокований" стратою українця

Ольга Журавльова
1 год. тому

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагував на відео з обезголовленням росіянами українського військовополоненого, назвавши це мерзенним порушенням Женевських конвенцій.

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Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прокоментував відео, на якому, ймовірно, росіяни страчують українського полоненого військовослужбовця.

"Глибоко шокований брутальним відео обезголовлення українського військовополоненого. Це мерзенне порушення Женевських конвенцій. Всі виконавці та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо з Україною стільки, скільки знадобиться!", - написав Боррель у Twitter у ніч на четвер, 13 квітня.

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До страти може бути причетна ПВК "Вагнер"

Тим часом засновник російського громадського проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін заявив в ефірі Youtube-каналу "Ходорковский Live" ввечері 12 квітня, що, за його даними, до зафіксованого на відео жорстокого вбивства причетна приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер".

Осечкін, за його словами, зв'язався з колишнім "вагнерівцем" Андрієм Медведєвим, який утік до Норвегії, і той упізнав на відео своїх "колег по службі".

Світ реагує на резонансне відео з обезголовленням

Відео зі стратою з'явилося у соціальних мережах 11 квітня. На ньому вірогідно російські військові ножем відрізають голову живому чоловікові в українській військовій формі та з характерними для Збройних сил України (ЗСУ) розпізнавальними знаками. 

На відео відреагувала світова спільнота, зокрема Організація Об'єднаних Націй та представники ЄС, засудивши страту.

В Україні закликали до виключення Росії з Ради безпекиОрганізації Об'єднаних Націй (ООН).

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков, хоч і назвав відео "жахливим", утім зажадав, аби була перевірена його "достовірність".

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Світ шокувало відео страти українських військовополонених

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Верховний представник ЄС Жозеп Боррель

Головний дипломат ЄС "глибоко шокований" стратою українця

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