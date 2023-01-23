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Центр ПВК "Вагнер" у Санкт-Петербурзі, Росія
Центр ПВК "Вагнер" у Санкт-Петербурзі, РосіяФото: Igor Russak/REUTERS
ПолітикаНорвегія

У Норвегії ексвагнерівця помістили до депортаційного центру

Катерина Іванова | Олександр Куницький
51 хв. тому

Екскомандира відділення ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який утік до Норвегії, затримала поліція, повідомляють норвезькі ЗМІ та його адвокат.

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Колишній командир підрозділу ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який утік до Норвегії, був затриманий поліцією в рамках закону про міграцію. Про це у понеділок, 23 січня, повідомляє норвезька медіакомпанія NRK з посиланням на виконувача обов'язків начальника юридичного відділу імміграційної служби поліції Йона Андреаса Йохансена.

Факт затримання, проведеного ввечері 22 січня, підтвердив також норвезький адвокат Медведєва Брюньульф Ріснес. За його словами, причиною такого кроку була незгода ексвагнерівця дотримуватися всіх призначених щодо нього заходів безпеки. За даними NRK, Андрій Медведєв деякий час проживав за таємною адресою під Осло, а пізніше був переміщений до депортаційного центру в Трандумі.

Втеча ексвагнерівця з Росії до Норвегії

Медведєв утік із Росії до Норвегії в ніч проти 13 січня, і попросив політичного притулку. Також він дав свідчення проти власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та самої організації.

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16 січня Управління імміграції Норвегії (UDI) підтвердило, що Медведєв запросив політичного притулку в країні. Того ж дня засновник порталу Gulagu.net Володимир Осєчкін у програмі "DW Новини Шоу" розповів, що він та його колеги-правозахисники допомогли Медведєву під час втечі.

Відповідаючи на припущення, що за час найманства Медведєв встиг стати воєнним злочинцем, Осєчкін наголосив: "Як люди цивілізовані - ми не можемо без рішення суду та трибуналу називати людину воєнним злочинцем".

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