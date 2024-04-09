ОГПУ відомо про 54 полонених бійців ЗСУ, страчених росіянами

Наразі відкрито 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Вже є один вирок суду стосовно російського військового, а також чотири підозрюваних.

Офіс генерального прокурора України має інформацію про 54 українських військовополонених, яких стратили російські військові. Про це в ефірі "Суспільного" заявив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"Йдеться про страту 54 військовополонених, які були страчені саме під час бойових дій", - зазначив він.

За його словами, перші випадки страти українських військовополонених були зафіксовані ще в березні 2022 року. "Ми вже маємо вирок по російському військовому, який стратив нашого полоненого на Чернігівщині. Мали такі випадки і у Харківській області", - сказав він.

За його словами, наразі відкрито 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Ці справи дуже складно розслідувати, бо немає доступу слідчих до територій, де скоювалися ці злочини, додав він. Також Бєлоусов зазначив, що окрім одного вирока є ще чотири підозрюваних у страті українських військовополонених.

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Нагадаємо, що за період із 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024-го моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні отримала повідомлення про страту російськими окупантами 32 полонених українських військових.

У грудні минулого року Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження на підставі відео, на якому російські окупанти використовують українських військовополонених в якості "живого жита" на околицях Роботиного.